В Твери прошла эстафета памяти Павла Кайкова

26 апреля в Твери в 30-й раз стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая памяти Героя Советского Союза лётчика Павла Кайкова.

Павел Александрович Кайков родился 10 января 1917 года в деревне Межево Тверской губернии. Был лётчиком во время Великой Отечественной войны, произвёл 67 боевых вылетов на штурмовку вражеских объектов, сопровождение самолётов, прикрытие аэродрома и 110 вылетов на связь и доставку боеприпасов и продовольствия партизанам в тыл противника. Участвовал в 5 воздушных боях. 29 ноября 1941 года лейтенант Кайков героически погиб, совершив в воздушном бою таран самолёта неприятеля. 6 июня 1942 года Павлу Кайкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В память о героическом земляке в Заволжском районе Твери уже три десятилетия проводится легкоатлетическая эстафета. В этом году местом проведения соревнований стал стадион средних школ №№15 и 7 на Молодёжном бульваре. В эстафете приняли участие команды из 15 школ района по 7 человек в каждой.

Участники были разделены на две группы в зависимости от размера учебного заведения – до 850 учащихся и более 850 учащихся. По итогам соревнований в первой группе победителем стала команда школы №34, серебро досталось школе №7, бронза – школе №15. Во второй группе безоговорочными лидерами стали учащиеся школы №50, второе место заняла школа №47, третье – школа №29, сообщает Управление информации администрации города Твери