В Твери УК заплатит владельцу Газели компенсацию за то, что на авто упала глыба льда

18 ноября 2016 года с крыши дома 5 по ул.Роговик г.Твери на автомобиль «Газель» упал снежный пласт со льдом. Глыба льда повредила крышу кабины, правое зеркало, плафон внутреннего освещения кабины и потолка, сломала тентовый каркас кузова.

Этот дом обслуживала УК «Городской Коммунальный Сервис», которая должна была вовремя почистить снег на крыше, но не сделала этого. Экспертиза установила, что на ремонт Газели необходимо 39 200 рублей. Владелец машины отправил претензию о возмещении причиненного ущерба в УК, компания на претензию не ответила, причиненный ущерб не возместила.

На суд представитель ответчика не явился, а в отзыве на исковое заявление указал, что однозначно нельзя утверждать, что лед упал именно с крыши дома, так как лед мог упасть и с балкона одного из жильцов.

Заочным решением Центрального районного суда г.Твери от 16 марта 2017 года с ООО «Городской Коммунальный Сервис» в пользу владельца Газели взыскан материальный ущерб в размере 39200 рублей, неустойка в размере 39200 рублей, компенсация морального вреда в размере 500 рублей, штраф в размере 39450 рублей, судебные расходы в размере 8177 рублей 89 коп, сообщает пресс-служба Центрального районного суда Твери