В библиотеке Герцена дети читали книжки собаке

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена прошла акция «Библиосумерки – 2017». В этом году программа мероприятий была ориентирована на юных читателей и их родителей. Посетителей библиотеки ждали мастер-классы, научные эксперименты, караоке, представление кукольного театра для самых маленьких, рисование песком и многое другое.

В рамках акции в ЦГБ им. А.И. Герцена был впервые опробован зоотерапевтический проект «Читаем собаке», направленный на улучшение навыков чтения, а также психологическую и социальную адаптацию детей.

Опыт коллег из зарубежья, Москвы и Санкт-Петербурга показывает, что практика чтения собакам помогает детям справиться с стеснением и повысить интерес к чтению. Общаясь с собаками, дети забывают о своих страхах и комплексах, о том, что они не умеют или плохо читают. Для малышей важно ощущение, что они помогают собаке, что они ей нужны и приносят пользу.

Партнером проекта «Читаем собаке» в ЦГБ им. А.И. Герцена выступила Тверская региональная общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства».

Инструктор Якименко Александра со своим питомцем, немецкой овчаркой по кличке Цезарь, показали на библиосумерках яркое представление, после которого юные посетители акции смогли почитать четвероногому другу свои любимые детские книжки.