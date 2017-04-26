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В библиотеке Герцена дети читали книжки собаке

26 Апреля 2017 17:03
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Фоторепортаж

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена прошла акция «Библиосумерки – 2017». В этом году программа мероприятий была ориентирована на юных читателей и их родителей. Посетителей библиотеки ждали мастер-классы, научные эксперименты, караоке, представление кукольного театра для самых маленьких, рисование песком и многое другое.

В рамках акции в ЦГБ им. А.И. Герцена был впервые опробован зоотерапевтический проект «Читаем собаке», направленный на улучшение навыков чтения, а также психологическую и социальную адаптацию детей.

Опыт коллег из зарубежья, Москвы и Санкт-Петербурга показывает, что практика чтения собакам помогает детям справиться с стеснением и повысить интерес к чтению. Общаясь с собаками, дети забывают о своих страхах и комплексах, о том, что они не умеют или плохо читают. Для малышей важно ощущение, что они помогают собаке, что они ей нужны и приносят пользу.

Партнером проекта «Читаем собаке» в ЦГБ им. А.И. Герцена выступила Тверская региональная общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства».

Инструктор Якименко Александра со своим питомцем, немецкой овчаркой по кличке Цезарь, показали на библиосумерках яркое представление, после которого юные посетители акции смогли почитать четвероногому другу свои любимые детские книжки.

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Метки: библиосумерки зоотерапия чтение собаке библиотека герцена
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Комментарии (8)

  • Whois 
    Упс..
%)
    26.04.2017 17:30
    0 | 0

  • Bonch 
    бедная  собака!  :))))))
    26.04.2017 17:33
    0 | 1

    • Инокентий 
      Ну вроде бы ей нравится )
      26.04.2017 18:39
      0 | 0

  • hatamoto san 
    помню в Союзе выучишь стих в детсаду и читаешь наизусть перед всей группой и родителями
а тут собаке стесняются читать
каждое новое поколение все слабее и глупее и инфантильнее и проч.
как они жить будут, если уже нынешние без айфона шагу ступить не могут???
    26.04.2017 17:35
    0 | 0

    • Инокентий 
      Это собаки сейчас умнее и воспитаннее многих современных родителей.
      26.04.2017 18:41
      0 | 0

  • Leo-L 
    Глядишь, так и собаки научатся говорить, а потом и читать.
    26.04.2017 17:48
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Чтобы уметь читать надо всего лишь чаще читать, а не собак мучить. Эдак скоро малолетних начнут приучать читать за деньги.
    26.04.2017 18:01
    0 | 0

  • horton 
    Я вот некоторые комментарии на ТИА тоже стесняюсь читать, даже коту )))
    26.04.2017 18:34
    0 | 0
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