В Твери прошли чемпионат и первенство по тайскому боксу

С 21 по 23 апреля в Твери в ФОК имени Султана Ахмерова прошли чемпионат и первенство ЦФО и СЗФО по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 12–13 и 14–15 лет, юниоры и юниорки16–17 лет.

На ринг в общей сложности вышли 250 спортсменов из 18 регионов страны. На кону стояли не только медали, но и путевки на чемпионат и первенство России в Казань.

Тверские бойцы Валерий Крупенин (абсолютная категория), Владислав Шалыгин (71 кг) и Максим Евдокимов (86 кг) завоевали три бронзовые медали и стали обладателями путевок на чемпионат России. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области