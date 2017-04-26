7 и 8 мая в посёлке Власьево пройдёт фестиваль исторической реконструкции "Тверская застава"

7 и 8 мая Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и Тверской областной общественной организацией военно-патриотический фольклорно-этнографический историко-реконструкторский клуб «Дружина» при поддержке Комитета по делам молодёжи Тверской области проводится VII ежегодный военно-исторический фестиваль «Тверская застава».

Традиционное место проведения фестиваля – Тверь, посёлок Власьево, берег реки Волга возле липовой рощи (карта). Каждый год на фестиваль приезжает более двух сотен людей, увлечённых материальной историей.

Тверская застава – это грохот и треск металла, кипящие котлы и мясо на вертеле, крепость, которая пахнет свежей стружкой и теплым железом. Здесь умелые воины высекут искры из мечей противника, кузнецы раздуют пламя в горне, а за вратами крепости ощетинятся мечами и копьями два лагеря: тверского воинства и татарской орды.

В программе также запланированы средневековые бои, исторические инсталляции, атмосферные познавательные квесты. Вход свободный!

Открытие фестиваля - 7 мая (суббота) в 12:00

Начало программы 8 мая (воскресенье) - в 12:00

Вся актуальная информация о фестивале - в группе социальной сети «Вконтакте» и на странице фестиваля на сайте ТОООВПФЭИРК «Дружина».

С организаторами можно связаться по телефонам: 89065539052 (Сергей) и 89611408356 (Тимофей),

Либо по электронной почте: tverdruzhina@mail.ru