Бедные семьи в Тверской области могут провести газ в дом на 90% за счет бюджета

Правительством Тверской области разработан порядок адресной помощи в газификации домов и квартир. В 2017 году на эти цели в бюджете Тверской области заложено 5 млн. рублей.

Размер материальной помощи для семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, составляет 90% от расходов на газификацию, но не более 29,7 тыс. рублей при подключении дома и не более 9,9 тыс. рублей при газификации квартиры. Одно из обязательных условий — недвижимость должна находиться в собственности заявителя.

Компенсация рассчитывается по документам, подтверждающим расходы на изготовление проектной документации, выполнение врезки и подключение дома или квартиры к существующим уличным газовым сетям, а также покупку газовой плиты в случае её отсутствия. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области