tvernews.ru
26 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Бедные семьи в Тверской области могут провести газ в дом на 90% за счет бюджета

26 Апреля 2017 16:07
Автор:

Правительством Тверской области разработан порядок адресной помощи в газификации домов и квартир. В 2017 году на эти цели в бюджете Тверской области заложено 5 млн. рублей.

Размер материальной помощи для семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, составляет 90% от расходов на газификацию, но не более 29,7 тыс. рублей при подключении дома и не более 9,9 тыс. рублей при газификации квартиры. Одно из обязательных условий — недвижимость должна находиться в собственности заявителя.

Компенсация рассчитывается по документам, подтверждающим расходы на изготовление проектной документации, выполнение врезки и подключение дома или квартиры к существующим уличным газовым сетям, а также покупку газовой плиты в случае её отсутствия. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: газ помощь малоимущим
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • MikeH 
    Размер материальной помощи для семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, составляет 90% от расходов на газификацию, но не более 29,7 тыс. рублей при подключении дома и не более 9,9 тыс. рублей при газификации квартиры. 
************************
После этих слов любой кто подключал частный дом к газу будет ржать до слез... Или как вариант - обязать чиновников подключать дома собственноручно по такой цене. От это будет цирк! Точно туристы из других регионов попрут на это посмотреть!
    26.04.2017 16:33
    0 | 9

  • empl 
    Подскажите, а  сколько всего стоит газификация дома/квартиры?
Понимаю, что зависит от кучи условий, но так хотя бы порядок цифр от__ до __
Интересуюсь в рамках обещанной газификации в Красном Холме и п. Молоково.
    26.04.2017 17:22
    0 | 2

    • Whois 
      х4, х4.5
      26.04.2017 17:31
      0 | 0

      • jazz-y 
        ... это если труба с нужным давлением прямо около фасада дома...

Надеюсь, что ошибаюсь, но исходя из контекста новости получается что газ подключают только на нужды приготовления пищи. Упоминаний об отоплении ни в этой, ни в других новостях не нашел. Если сети проектируются с расчетом только на газовые плиты, то это пипец...
        26.04.2017 17:40
        0 | 2

  • id1Ray 
    "составляет 90% от расходов на газификацию, но не более 29,7 тыс. рублей" - это КАК? Составители этого плана сами будут газифицировать за такую сумму? Газпрем точно не будет, там суммы больше на порядок запрашиваются.
    26.04.2017 17:42
    0 | 2

  • abeltv 
    Сейчас дешевле 100 тыс газ не подключить,  только проект около 15 тыс стоит!   Это они на проект решили деньги выделить для малоимущих?!
    26.04.2017 18:26
    0 | 1

  • god007 
    Вообще подключение стоит недорого.
Врезка 7 тысяч.
Еще 100 тысяч будет стоить труба от места врезки до дома и разводка по дому. Это делает специализированная организация, имеющая лицензию.
Еще 20 тысяч будет стоить дымоход и вентиляция. Это делают вентиляционщики. Но вы можете сделать и сами. Только нужно потом получить акт, что ваш дымоход и вентиляция соответствуют нормам. В проекте нарисована система вентиляции, написано из чего она сделана, чем утеплена. Акт подписывает пожарный инспектор.
Счетчик будет стоить 2 тысячи.
Проект 15 тысяч. Делает специализированная проектная организация, имеющая лицензию.
Газовщикам вы отдадите деньги только за врезку 7 тысяч и за пуско-наладочные работы. Это примерно 1500 рублей за каждый подключаемый прибор (плиту или котел). Так что 29 тысяч это даже за глаза для подключения газа.
Глупо считать вентиляцию, дымоход, газовый котел, батареи, трубы, насосы, газовые трубы и включать это в стоимость подключения газа. Газ стоит подключить меньше 29 тысяч. Остальное у вас уже должно быть. Или может быть еще в стоимость подключения газа включать стоимость дома? Ведь без дома вам газ не подключат.
    26.04.2017 18:56
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
67

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
59

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
57

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100