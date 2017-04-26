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В Твери на Красинском мосту после ДТП брошен автомобиль

В Твери на Красинском мосту после ДТП брошен автомобиль - ТИА
26 Апреля 2017 15:57
Автор:

Фоторепортаж

На Красинском мосту с ночи до сих пор стоит разбитый «Крайслер». Его хозяин так и не объявился.

Как пояснили в УГИБДД по Тверской области, данное происшествие обошлось без пострадавших.

Скорей всего, авария произошла по вине пьяного водителя. А чтобы избежать ответственности, он просто-напросто покинул место ДТП.

На месте происшествия видно, что автомобиль «летел» с приличной скоростью по встречке, на своем ходу снес несколько столбов дорожного ограждения. Иномарка сильно повреждена, от удара сработали подушки безопасности.

Кстати, в двери с водительской стороны уже торчит записка «Куплю авто».

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Метки: дтп в твери дтп на красинском мосту разбит автомобиль
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Комментарии (6)

  • Leo-L 
    "На Красинском мосту с ночи до сих пор стоит разбитый «Крайслер». Его хозяин так и не объявился"
Надо было такую оконцовочку - " ... Его хозяин так и не протрезвел"
    26.04.2017 16:03
    0 | 15

  • olbel 
    А штраф за езду по тротуарам выписали?
И на штрафстоянку за такую парковку
    26.04.2017 16:39
    0 | 3

  • Buzzer 
    На красинском мосту такие ямы, что и трезвому разбиться не проблема.
    26.04.2017 17:11
    0 | 7

    • Судья 
      что тогда с крышей?
      26.04.2017 17:18
      0 | 2

      • Leo-L 
        Она поехала. Сначала у него, потом и у "Крайслера")
        26.04.2017 17:20
        0 | 2

  • Алексей Владимирович 
    гробы валяются машины валяются. порядка нет и дисциплина хромает в городе
    26.04.2017 17:48
    0 | 0
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