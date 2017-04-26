В Твери на Красинском мосту после ДТП брошен автомобиль

На Красинском мосту с ночи до сих пор стоит разбитый «Крайслер». Его хозяин так и не объявился.

Как пояснили в УГИБДД по Тверской области, данное происшествие обошлось без пострадавших.

Скорей всего, авария произошла по вине пьяного водителя. А чтобы избежать ответственности, он просто-напросто покинул место ДТП.

На месте происшествия видно, что автомобиль «летел» с приличной скоростью по встречке, на своем ходу снес несколько столбов дорожного ограждения. Иномарка сильно повреждена, от удара сработали подушки безопасности.

Кстати, в двери с водительской стороны уже торчит записка «Куплю авто».