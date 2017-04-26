9 мая Тверь и вся Россия станцует под «Первым делом, первым делом самолеты…»

9 мая в 16.30 на стадионе у Суворовского училища в Твери пройдет танцевальный флешмоб. Как рассказали ТИА в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи города Твери, этот флешмоб в День Победы пройдет во многих городах России, Тверь также присоединится к нему.

- Танцевать будем под песню «Первым делом, первым делом самолеты». Принять участие могут все желающие пары. Мужчины должны прийти в брюках и белой рубашке, девушки - надеть платье и туфли в стиле 40-х годов. Желательно прийти на репетицию танца. В Твери репетируют флешмоб уже более 10 пар, очередная репетиция пройдет 28 апреля в 18.30 по адресу ул. Склизкова дом 52 А, телефон для справок 34-45-06. Те, кто не смогут прийти на репетицию, могут подготовиться к флешмобу самостоятельно, посмотрев видеоурок.