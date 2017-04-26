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9 мая Тверь и вся Россия станцует под «Первым делом, первым делом самолеты…»

26 Апреля 2017 15:27
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9 мая в 16.30 на стадионе у Суворовского училища в Твери пройдет танцевальный флешмоб. Как рассказали ТИА в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи города Твери, этот флешмоб в День Победы пройдет во многих городах России, Тверь также присоединится к нему.

- Танцевать будем под песню «Первым делом, первым делом самолеты». Принять участие могут все желающие пары. Мужчины должны прийти в брюках и белой рубашке, девушки - надеть платье и туфли в стиле 40-х годов. Желательно прийти на репетицию танца. В Твери репетируют флешмоб уже более 10 пар, очередная репетиция пройдет 28 апреля в 18.30 по адресу ул. Склизкова дом 52 А, телефон для справок 34-45-06. Те, кто не смогут прийти на репетицию, могут подготовиться к флешмобу самостоятельно, посмотрев видеоурок.

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Метки: 9 мая флешмоб
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Комментарии (11)

  • bae99 
    ТИА, можно хотя-бы в теме Победы обойтись без слова "флешмоб" ?
    26.04.2017 15:35
    0 | 13

    • Sosedka 
      ...и без хастла
      26.04.2017 15:50
      0 | 7

  • Добрая Мышь 
    вы лучше напишите, где сие действие проходить будет, куда с помидорами приходить
    26.04.2017 15:40
    1 | 7

    • MikeH 
      +! Красава!
      26.04.2017 15:54
      0 | 4

  • Dobry кrtek 
    Не слишком ли смело заявлено про "Тверь и вся Россия"? Кучка дебилоидов, кривляющихся по любому поводу-это не вся Тверь, а уж тем более, не вся Россия. Мало того, спроси этих танцунов, в каком фильме прозвучала песня "Первым делом...", какие артисты в нём снимались и кого играли, так в ответ будет только тупое молчание в сопровождении улыбки имбецила. Тьфу, мерзость, одним словом.
    26.04.2017 16:19
    0 | 10

    • Добрая Мышь 
      Крот - а давайте сходим спросим, правда. ну пусть ребятки интеллектом блеснут. я ради такого в выходной день горазда время свое бесценное потратить
      26.04.2017 16:22
      0 | 5

      • Dobry кrtek 
        ...
        Прикрепленные видео:
        Прикрепленное видео
        26.04.2017 16:41
        0 | 1

  • mednoe521 
    Видео-инструкции хастл-флешмоб 9 мая 2017 г. ГОТОВА!
Не удивлюсь, если лет через 10, наши сегодняшние  школьники будут считать, что американцы выиграли эту войну.
    26.04.2017 16:51
    0 | 4

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Вы полагаете что американцы проиграли эту войну? КОМУ?
      26.04.2017 18:11
      0 | 0

      • mednoe521 
        Могу добавить, если Вы не поняли моей мысли. ...что американцы с англичанами одни выиграли эту войну...
        26.04.2017 18:32
        0 | 2

        • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
          Вот так и пишите, а то 10 лет спустя сегодняшние школьники будут считать что немцы в союзе с американцами, японцими, англичанами и украинцами проиграли II мировую войну русским.
          26.04.2017 18:56
          0 | 0
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