Более 3000 жителей Тверской области принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года в 1:23 ночи по местному времени на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло несколько взрывов. Катастрофа случилась в ходе эксперимента по использованию кинетической энергии ротора турбогенератора как резервного источника энергии, в результате в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Эта авария стала крупнейшей в истории атомной энергетики.

Общая площадь радиационного загрязнения на Украине в результате катастрофы составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек, также загрязнены были 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии.



Около 600 000 человек, принимали участие в ликвидации последствий Аварии на Чернобыльской АЭС, среди них более 3000 – жители Тверской области. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 года эта скорбная дата объявлена Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Запись первых переговоров диспетчера ЧАЭС: