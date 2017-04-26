В Тверской области продавали просроченный хлеб

Роспотребнадзор проверил качество хлебобулочных изделий в Тверской области. В 1 квартале 2017 года отобрано 154 пробы мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий. Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. По результатам лабораторных исследований все пробы соответствовали требованиям нормативной документации. Изъято из оборота 4 партии просроченного хлеба, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области