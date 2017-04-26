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Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах - ТИА
26 Апреля 2017 14:44
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Фоторепортаж

Началось сегодняшнее мероприятие, посвящённое развитию гастрономического туризма в регионе, не с мастер-класса по приготовлению блюд тверской кухни, как ожидалось, а с презентации продукции местных  производителей. Судя по ней, сельское хозяйство Тверской области развивается быстрыми темпами и уже представлено широчайшим ассортиментом разного рода деликатесов – от элитных французских сыров Бри и Куртан до местной квашеной капусты и маринованных помидоров. Другое дело, что мало кто из тверичан об этом знает: большая часть представленного на презентации в тверских магазинах не продается.

Мало, кто будет спорить с важностью и полезностью развития гастротуризма: блюда местной кухни – первое, что хочется попробовать в путешествиях и привезти с собой. Поэтому сегодняшнее мероприятие, объединившее местных рестораторов, производителей и представителей туриндустрии, действительно претендовало на значимое. Важность развития гастрономического туризма, «затрагивающего наши вкусовые рецепторы», неоднократно подчеркивала и Ирина Шереметкер - президент Ассоциации туризма Тверской области и ведущая встречи.

Презентация началась с элитных французских сыров, производимых в Конаковском районе и почти недоступных для продажи в Твери по причине их относительной дороговизны. Сыры Валансе́, Крутан, Бри и Камамбер, по словам производителя, «стоят на самых элитных полках Москвы». В Твери они практически не продаются, в том числе, потому что «продукт очень качественный, и это не так дёшево».

- Вы пойдёте в фастфуд и купите за 500 рублей дрянь, - привела в пример вариант обеда директор сыроварни и раскрыла секрет ценообразования в магазинах – сети делают накрутку в 100 %, и если сыр производитель продает по 2 тысячи рублей за килограмм, то в магазине мы сможем его купить за 4 000.

В пользу выбора в качестве еды элитного сыра, а не фастфуда, производитель добавила, что в Москве, например, тверские сыры продаются рядом с французским посольством, и французы давно оценили их качество и вкус.

Кроме сыра, на выставке были красиво разложены местный мармелад, многочисленные колбасные и молочные изделия, гусиные яйца и паштеты, грибы, трехлитровые банки с маринованными огурцами, помидорами и кабачковой икрой. Отдельный столик был занят  изготовленной тверскими ремесленниками посудой.

Руководитель гусиной фермы в Рамешках рассказала, что с удовольствием променяла  городскую жизнь на птиц и поля:

- Когда гуси идут огромной стаей в полях, когда кувыркаются в воде – это очень грациозно и красиво. Туда городские дети должны приезжать.

Тем временем сыры и колбасы исчезали со столов со скоростью света. Нужно сказать, всё и правда было очень вкусно.

После презентации практически каждого продукта выступала руководитель Делового информационного центра Тверской областной  Людмила Соколова. Она рассказала много интересного из истории местной гастрономии: о знаменитой в 19 веке тверской сыроварне, ржевской пастиле и тверской колбасе, внутри которой салом выкладывали слово «Тверь». А гусь, например, был самым дорогим свадебным подарком молодожёнам. Судя по реакции зала, большую часть этой информации тверские производители услышали впервые, впрочем, как и журналисты.

На презентации продукции Вадима Рошки, известного в Тверской области по скандалу с Минсельхозом, который чуть было не отнял у фермера потраченный  грант, микрофон взяла депутат Госдумы Светлана Максимова и сказала, что «у Рошки продукцию заказывают такие великие люди, как Песков и Михалков». Сам фермер об этом скромно умолчал.

В финале презентации Ирина Шереметкер рассказала журналистам, что сегодня Тверская область только встала на «гастрономический путь», и говорить о туристическом потоке пока рано, однако информационное поле в этой области уже занято. В ближайшее время выйдет в свет путеводитель по «гастрономическим местам» региона, а подобные встречи будут проводиться и дальше.

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Метки: гастротуризм в тверскйо области гастрономический туризм в тверской области ирина шереметкер ассоциация туризма
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Комментарии (30)

  • Partisan 
    А про то, как и кто все сельхозпредприятия области обанкротил, неинтересно было поговорить?
    26.04.2017 14:55
    0 | 11

    • god007 
      Люди обанкротили. Никто не хотел трудиться. Денег не было. Покупать было не на что. А держать скотину, которая не приносит доход, никто не хотел. Вот и зарубили всех на мясо. Сначала был пир. Все радовались и хлопали в ладоши. Ну а потом всю скотину съели, предприятия разворовали (сами же жители). И остались от предприятий голые стены. Ни работы, ничего. Думали, наверное, что кто-то прилетит спасть их на голубом вертолете. Но никто не прилетел и лететь не собирается. А они все сидят на печках и ждут пришествия спасителя. Чтобы как-то скрасить ожидание, употребляют спиртосодержащую жидкость, наркотические средства, запрещенные препараты и табачные изделия.
      26.04.2017 15:15
      6 | 1

      • Partisan 
        Ага, ага, начни с себя, сами и виноваты, народ заслуживает ту власть, которую имеет ... Знакомая песня. Туризм вообще и агротуризм в частности - полная херня и не может быть приоритетом в развитии региона. Куда пойдут работать  в будущем дети жителей области? Мальчики в охрану и обслугу, девочки в горничные и проститутки? Ведь не все же директорами агрохолдингов станут, количество мест сильно ограничено. Производство убито полностью, развивать его не хотят. И в итоге тоже скажут - жители области сами виноваты, потому что выбрали агротуризм, поначалу даже бухали и курили ... 
Кстати, следуя вашей логике, бюджет, наверно, разворовывают тоже "сами же жители" области, а вовсе не те люди, которые находятся на соответствующих должностях и имеют полномочия по распоряжению бюджетом?
        26.04.2017 15:18
        1 | 9

      • Житель подземелья 
        Из вас фиговый клон Бертрана. Скучный. И комменты длинные. Завязывайте с этим делом, его место уже занято. Да и позиция "Все кругом 3,14дарасы, а я весь такой ДАртаньян в белом" уже несколько приелась. Зачем вы хаете совок? Все, он сдох, аминь!
        26.04.2017 16:50
        0 | 5

      • Proletary 
        Снег падал на холодную землю, собираясь остаться в зиму; мирный покров застелил на сон грядущий всю видимую землю, только вокруг хлевов снег растаял и земля была черна, потому что теплая кровь коров и овец вышла из-под огорож наружу и летние места оголились. Ликвидировав весь последний дышащий живой инвентарь, мужики стали есть говядину и всем домашним также наказывали ее кушать; говядину в то краткое время ели как причастие, — есть никто не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее там от обобществления. Иные расчетливые мужики давно опухли от мясной еды и ходили тяжко, как двигающиеся сараи; других же рвало беспрерывно, но они не могли расстаться со скотиной и уничтожали ее до костей, не ожидая пользы желудка. Кто вперед успел поесть свою живность или кто отпустил ее в колхозное заключение, тот лежал в пустом гробу и жил в нем, как в тесном дворе, чувствуя огороженный покой.
        26.04.2017 17:26
        0 | 1

  • NPC 
    При выборе места куда поехать все чаще потенциальные туристы смотрят не только на достопримечательности и другие точки интереса, но и на инфраструктуру. 
Очень много москвичей ездят к нам на выходные только из-за Ласточки. 500 рублей и полтора часа и ты в городе, потом обратно. Это очень удобно, не нужно думать о ночлеге и как то серьезно планировать свой маршрут. Ты просто приехал-погулял-уехал. 
В другие города ездят, потому что очень удобно это делать на машине. 
А в третьи не ездят потому что поездка туда это прям подготовка экспедиции какой то. Не меньше. Тут узнай, тут забронируй, туда позвони. Одни проблемы. Поэтому и ездят в Турцию или по обкатанным турмаршрутам типа Золотого кольца.

Это я к тому, что кроме гастрономического туризма регион должен серьезнейшим образом развивать инфраструктуру. Без нее потребитель выберет другие места для посещения.
    26.04.2017 15:00
    0 | 6

    • BARBAdos 
      только из-за жратвы ни один турист не поедет куда то. Когда человек едет во Францию или Перу, то он едет туда не только и даже не столько для того чтобы отведать великолепных блюд французской или перуанской кухни, но и посетить Лувр или Мачу-Пикчу, при этом он должен быть уверен в своей безопасности, удобстве и комфорте...

А представить, что турист из той же Мск приедет в Тверь или Торжок ради того, чтобы только навернуть пожарскую котлету с дарницким хлебом очень сложно (скорее невозможно). А что мы ему можем еще интересного предложить? Руины речного вокзала или монумент попрошайке с котом на берегу Волги? При этом у нас ни одной нормальной гостиницы в городе нет, про доступность и соотношение цена-качество я уж молчу... Думаю, что вряд ли кого то это заинтересует...
      26.04.2017 15:26
      0 | 8

      • horton 
        "монумент попрошайке с котом на берегу Волги" - )))))))))
        26.04.2017 15:51
        0 | 4

      • MikeH 
        Про Торжок не надо. Там сейчас туризма нет. А "дипломы" даже на подтирку не сгодятся.
        26.04.2017 16:19
        0 | 2

      • NPC 
        Все верно! Комплекс нужен. Комплексный подход.
А у нас как обычно лоскутный. Тут есть, тут тоже что то проглядывается, а тут и там нет и не было.
        26.04.2017 17:41
        0 | 1

  • Anacconda 
    Только у посольства? Чем так угодили французы то?
Вот тверской хлеб попадается в магазинах,но не во всех((
Молочка дмитрогорская есть, не везде правда тоже,все остальное вероятно поближе к французам возиться).
    26.04.2017 15:02
    0 | 0

  • BARBAdos 
    Сыры Валансе́, Крутан, Бри и Камамбер, по словам производителя, «стоят на самых элитных полках Москвы». В Твери они практически не продаются, в том числе, потому что «продукт очень качественный, и это не так дёшево».////////////

Т.е. директор сыроварни по сути сказала, что если хотите гастротуризмом заняться, то едьте в Мск к французскому посольству, а в Твери одни нищеброды живут и продавать там что то нет смысла...
    26.04.2017 15:18
    0 | 15

    • Anacconda 
      Да и в самой Мск тоже походу,только у посольства живут люди.
      26.04.2017 15:32
      0 | 1

      • BARBAdos 
        ясен перец - сыр Крутан неспроста так называется...
        26.04.2017 15:48
        0 | 2

  • horton 
    "...такие в̼е̼л̼и̼к̼и̼е̼ ̼ люди, как Песков и Михалков..." - ?!
    26.04.2017 15:52
    0 | 8

    • Житель подземелья 
      Ну для кого-то говорилка Путина и его же придворный жизнеописатель и просто любитель подлизать любой власти (как и вся семейка) может быть и действительно великие люди. Кстати да, Песков может и ценит те же французские сыры, доча же там живет.
      26.04.2017 16:12
      0 | 6

    • Proletary 
      И Максимова.
      26.04.2017 17:29
      0 | 1

  • Житель подземелья 
    Ммммм... Мне вот как-то всегда думалось, что гастротуризм - это что-то свое, особенное, чего больше нигде не делают. Из тверского на ум приходят только пожарские котлеты, остальное не вспоминается. А все эти сыры, гуси и прочий хлебушек - это не гастротуризм, это просто продукция местных фермеров, которые скорее отдадут ее на реализацию в Москву, нежели будут мучаться с Тверью (и таки да, финансовый вопрос тоже играет свою роль). Да и ехать в Тверь только ради того, чтобы пожрать - это, согласитесь, звучит странно. Вот императорский путевой дворец откроют для ширнармасс - тогда посмотрим, пока особо показывать нечего. Не руины же Речного и Двор Пролетарки в самом деле...
    26.04.2017 16:10
    0 | 6

  • BEKTOP 
    Вообще   правильнее и точнее было  бы говорить не о гастротуризме, а о гастроэнтеротуризме.
Но гастроэнтеротуризм должен подразумевать соответствующую инфраструктуру. Но в Твери очень мало общественных уборных. Лично я не знаю ни одной. 
Надо понимать, гастроэнтеротуризм -будущее Твери. Других перспектив развития нет. Поэтому уже сейчас надо готовить соответствующую инфраструктуру.
    26.04.2017 16:19
    1 | 9

    • Эго 
      Вектор!!! ))))) +++++
      26.04.2017 16:47
      0 | 3

    • Эго 
      Кстати, Вектор, вы невольно подкинули блестящую идею. Надо основать новое турнаправление  - сортирное. И представить туристам историю развития культуры справления естественных надобностей. От пещерного бытия до новейших японских разработок. Правда, если первобытные условия в городе можно увидеть практически везде, то с японскими унитазами или хотя бы одним унитазом - напряженка. Тут надо гордуму подключать. 
Естественно, экспозиции должны быть интерактивными и желательно,  работающими. )
      26.04.2017 17:00
      0 | 1

      • BEKTOP 
        Ну а почему нет? Говорю совершенно серьезно. Главное, чтобы этим занимались энтузиасты своего дела, фанатики, творческие люди. Тогда будет интересно. Потому что классический шаблонный туризм -Пушкин, "пожарские котлеты",мемориальные доски Достоевскому , гастротуризмы , блевать сразу тянет, как услышишь.

А вот в новосибирском крематории, который возглавляет настоящий энтузиаст и фанатик своего дела, создан и успешно функционирует Музей смерти- Музей мировой погребальной культуры. Первый в России. Один из самых крупных в мире.Работает каждый день кроме понедельника. Бывают специальные целевые экскурсии. В том числе -ночные.
Кстати, до 10 мая 2017 цены на билет снижены вдвое до 250 руб. Так что кому доведется быть в Новосибирске, посетите крематорий.
Помимо Музея смерти, в крематории проводится много разных мероприятий. Концерт для ветеранов ко Дню Победы, и других. Для этого на территории крематория разбит хороший парк.
Так что если любить свое дело и относиться к нему творчески, ломать шаблоны и стереотипы, много из чего можно сделать Музеи и обьекты для туризма.
Но это сделать смогут, еще раз повторю, фанатики и энтузиасты своего дела, а не чиновники из "министерст туризма" и разных прочих ассоциаций.
        26.04.2017 17:49
        0 | 2

  • MikeH 
    Это они в какой такой Тверской области туризм развивают?
В моей Тверской области нет ни хрена никакого туризма в значимых масштабах, потому что:
- в городах откровенно плохо с дорогами (М10 и М9 - лучшие дороги весны 2017 года); 
- нужной инфраструктуры нужного качества в нужных объемах нет, а та что есть - работает не всегда корректно; 
- в областном центре нет ни одного такси с англоязычными водителями (интуристы или учат русский или валят на хрен, не царское это дело языки учить); 
- областные чиновники лгут жителям про туристические рейтинги;
- и так далее и тому подобное...
Может пора уже кое-кому вернуться в реальность и начать что-то делать на самом деле?
    26.04.2017 16:27
    0 | 3

    • Житель подземелья 
      Экий вы, батенька, оппозиционер, однако! Зачем возвращаться в реальность, если можно склепать отчетик, где на бумажке очень красивые цыферки и буковки? а если еще диаграмм каких прилепить и обозвать модным словом "презентация" - так за это и рейтинг возрастет, и премию могут дать. А возврат в реальность подразумевает под собой реальные дела и реальный анализ ситуации на месте, а оно кому-то надо?
      26.04.2017 16:34
      0 | 2

  • zxcvbnm 
    Гастротуризм подразумевает под собой, что люди едут в данную местность чтобы попробовать продукты которыми знаменит данный регион, которые являются его визитной карточкой и производятся там либо эксклюзивно, либо производство имеет очень давнюю и славную историю. А ехать в Конаково чтобы поесть самодельных сыров  сделанных в подражание исконно французским деликатесам - как минимум странно. Может конечно я чего то не понимаю.
    26.04.2017 16:29
    1 | 8

  • mednoe521 
    Много и правильно в комментариях написали(кроме этого гоода 007, который нашему Бертрану и в подмётки не годится)
А вообще, чем сия ассамблея похвасталась? Узостью своего видения проблемы туризма.  Совершенно нигде не "высвечивается" самобытная карельская (хотя бы в своих остатках) культура! Вот где не паханное поле для развития своего, тверского бренда.Вот туда надо вложить деньги! Ещё остались живы люди, которые могут показать, или приготовить чисто карельские национальные блюда! А такие напитки как брага (качественная)? Сусло? Сидр, по сравнению с ними - дерьмо... Это если про гастрономический туризм. Наши чиновники пропустят мимо ушей наши комменты, скорее всего. Поэтому и чахнет губерния метаясь, как мышь в пустом амбаре. Задницу не оторвать, все проблемы пытаются решить ""ассамблеями" и интернетом.
    Прикрепленные изображения:
    26.04.2017 17:28
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      Я таки стесняюсь спросить: а чем карелы в Карелии хуже наших? Я ничего не имею против местных карел, есть знакомые из их числа, готовят действительно шикарно, но может поискать что-то свое? Хотя до местных карел из той же Москвы рядом будет, по сравнению с настоящей Карелией-то.
      26.04.2017 17:45
      0 | 1

      • Alx 
        Вопрос в количестве желающих отведать эту карельскую кухню. И в цене блюд.
        26.04.2017 17:48
        0 | 1

        • mednoe521 
          Если к нашему медновскому итальянцу, Пьетро , стадом едут из Москвы, то уж до Лихославльской округи, почти тоже самое.По ценам не думаю, что будет дороже, скорее намного дешевле
          26.04.2017 18:06
          0 | 0

      • mednoe521 
        Да нет, я совершенно не против русской кухни! Напротив, только за. А вот только отделять тех от этих, наверное не стоит, один народ и живёт в нашей губернии крайне давно. Русскую кухню я ел в Новгороде, Пскове, Ярославле, Владимире, Угличе, Мышкине и ещё.... а вот карельской нет там, только начиная от Ладоги, вверх. Из Москвы (это наиболее ожидаемый турист, как ни крути) не каждый в выходной махнёт на Ладогу и выше. А быт у них был один. Суп "натти", точнее "нуотти", каажется, нигде не встречал, только в своём детстве под Максатихой и уже старым в Карелии. Ну если до Максатихи и округи дороги говно, то до Лихославля и окрестностей вполне доступно.
        26.04.2017 18:02
        0 | 1
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