Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

Началось сегодняшнее мероприятие, посвящённое развитию гастрономического туризма в регионе, не с мастер-класса по приготовлению блюд тверской кухни, как ожидалось, а с презентации продукции местных производителей. Судя по ней, сельское хозяйство Тверской области развивается быстрыми темпами и уже представлено широчайшим ассортиментом разного рода деликатесов – от элитных французских сыров Бри и Куртан до местной квашеной капусты и маринованных помидоров. Другое дело, что мало кто из тверичан об этом знает: большая часть представленного на презентации в тверских магазинах не продается.

Мало, кто будет спорить с важностью и полезностью развития гастротуризма: блюда местной кухни – первое, что хочется попробовать в путешествиях и привезти с собой. Поэтому сегодняшнее мероприятие, объединившее местных рестораторов, производителей и представителей туриндустрии, действительно претендовало на значимое. Важность развития гастрономического туризма, «затрагивающего наши вкусовые рецепторы», неоднократно подчеркивала и Ирина Шереметкер - президент Ассоциации туризма Тверской области и ведущая встречи.

Презентация началась с элитных французских сыров, производимых в Конаковском районе и почти недоступных для продажи в Твери по причине их относительной дороговизны. Сыры Валансе́, Крутан, Бри и Камамбер, по словам производителя, «стоят на самых элитных полках Москвы». В Твери они практически не продаются, в том числе, потому что «продукт очень качественный, и это не так дёшево».

- Вы пойдёте в фастфуд и купите за 500 рублей дрянь, - привела в пример вариант обеда директор сыроварни и раскрыла секрет ценообразования в магазинах – сети делают накрутку в 100 %, и если сыр производитель продает по 2 тысячи рублей за килограмм, то в магазине мы сможем его купить за 4 000.

В пользу выбора в качестве еды элитного сыра, а не фастфуда, производитель добавила, что в Москве, например, тверские сыры продаются рядом с французским посольством, и французы давно оценили их качество и вкус.

Кроме сыра, на выставке были красиво разложены местный мармелад, многочисленные колбасные и молочные изделия, гусиные яйца и паштеты, грибы, трехлитровые банки с маринованными огурцами, помидорами и кабачковой икрой. Отдельный столик был занят изготовленной тверскими ремесленниками посудой.

Руководитель гусиной фермы в Рамешках рассказала, что с удовольствием променяла городскую жизнь на птиц и поля:

- Когда гуси идут огромной стаей в полях, когда кувыркаются в воде – это очень грациозно и красиво. Туда городские дети должны приезжать.

Тем временем сыры и колбасы исчезали со столов со скоростью света. Нужно сказать, всё и правда было очень вкусно.

После презентации практически каждого продукта выступала руководитель Делового информационного центра Тверской областной Людмила Соколова. Она рассказала много интересного из истории местной гастрономии: о знаменитой в 19 веке тверской сыроварне, ржевской пастиле и тверской колбасе, внутри которой салом выкладывали слово «Тверь». А гусь, например, был самым дорогим свадебным подарком молодожёнам. Судя по реакции зала, большую часть этой информации тверские производители услышали впервые, впрочем, как и журналисты.

На презентации продукции Вадима Рошки, известного в Тверской области по скандалу с Минсельхозом, который чуть было не отнял у фермера потраченный грант, микрофон взяла депутат Госдумы Светлана Максимова и сказала, что «у Рошки продукцию заказывают такие великие люди, как Песков и Михалков». Сам фермер об этом скромно умолчал.

В финале презентации Ирина Шереметкер рассказала журналистам, что сегодня Тверская область только встала на «гастрономический путь», и говорить о туристическом потоке пока рано, однако информационное поле в этой области уже занято. В ближайшее время выйдет в свет путеводитель по «гастрономическим местам» региона, а подобные встречи будут проводиться и дальше.