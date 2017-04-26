Тверские "Небесные ласточки" выступят на фестивале в "Веснушка"

Тверской вокальный ансамбль «Небесные ласточки» представит Тверь на XII Международный фестиваль студенческих и академических хоров «ВЕСНУШКА» в Ярославле, который пройдет с 27 по 30 апреля.

Вокальный ансамбль был основан в 2006 г в Детской школе искусств № 1 имени М.П. Мусоргского из учащихся вокального и фортепианного отделений. В репертуаре ансамбля произведения русской и зарубежной классики, духовная музыка, народные песни, произведения современных композиторов. Ансамбль успешно выступает в Твери и Тверской области, участвует в городских и областных мероприятиях.