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ТвГТУ пятый год подряд побеждает на «Студенческой весне Тверской области»

ТвГТУ пятый год подряд побеждает на «Студенческой весне Тверской области» - ТИА
26 Апреля 2017 13:35
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Фоторепортаж

25 апреля 2017 года на сцене ДК «Пролетарка» в Твери состоялся гала-концерт «Студенческой весны Тверской области», на котором были подведены итоги фестиваля и награждены победители.
Зрители увидели лучшие номера студвесен ТвГТУ, ТвГУ, ТГМУ и ТГСХА сезона 2017. Первое место на областном фестивале в этом году занял Тверской государственный технический университет, для творческого коллектива вуза эта победа стала пятой подряд. 

На этом «весенняя» пора для тверского студенчества не заканчивается: впереди выступление на XXVВсероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Основу региональной делегации составят студенты Политеха, в активе которых помимо лидерства в общем зачете наибольшее количество дипломов лауреатов и дипломантов в отдельных номинациях. «Российская студенческая весна» пройдет в Туле и Москве с 15 по 20 мая 2017 года. Ее участниками станут свыше 3000 молодых талантов из 85 регионов страны, сообщает пресс-служба Политеха.

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Метки: студенческая весна
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