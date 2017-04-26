Начальник Андреапольского района электрических сетей пойман с поличным при получении взятки в 200 000 рублей

25 апреля в своем кабинете в момент получения взятки задержан с поличным начальник Андреапольского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Теперь уже бывший руководитель подразделения электросетевой компании получил от потребителя на руки более 200 тысяч рублей в качестве аванса за строительство линии электропередачи.

Раскрытие преступления стало результатом внутреннего расследования, которое провел блок безопасности Тверьэнерго совместно с сотрудниками правоохранительных органов. По обстоятельствам дела в настоящее время известно следующее. В апреле 2017 году к начальнику Андреапольского РЭС обратился местный житель с просьбой построить воздушную линию (ВЛ) электропередачи. Руководитель оценил стоимость работ в 400 тысяч рублей, при этом он не собирался заключать официальный договор на оказание услуг, а материалы для строительства ВЛ планировал использовать из запасов РЭСа, предназначенных для ремонтной программы филиала.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ, он арестован и содержится под стражей.