В микрорайоне «Юность» из-за ямочного ремонта ограничат движение

27 апреля 2017 года с 02.00 – 06.00 в Заволжском районе г. Твери на улице Хромова будет ограничено движение. Закрыта для движения проезжая часть ул. Хромова, ведущая от Санкт-Петербургского шоссе к ул. Паши Савельевой (вдоль железнодорожной ветки).

На проезжей части будут вестись работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны, заранее продумывайте маршрут движения по городу, предупреждает Госавтоинспекция региона.