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В микрорайоне «Юность» из-за ямочного ремонта ограничат движение

26 Апреля 2017 13:20
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27 апреля 2017 года с 02.00 – 06.00 в Заволжском районе г. Твери на улице Хромова будет ограничено движение. Закрыта для движения проезжая часть ул. Хромова, ведущая от Санкт-Петербургского шоссе к ул. Паши Савельевой (вдоль железнодорожной ветки).

На проезжей части будут вестись работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны, заранее продумывайте маршрут движения по городу, предупреждает Госавтоинспекция региона.

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Метки: перекрытие движения ямочный ремонт микрорайон юность
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Комментарии (3)

  • hell 
    Какой ремонт, блин, в такую погоду? Потерпеть до открытия моста никак?
    26.04.2017 13:26
    0 | 0

    • Ferapont 
      Там жэковские супер-дорожнюки вырезали карты недели полторы назад. А то и больше.
Время упущено. Укладывать асфальт - деньги на ветер. Пора уже заново подрезать - вертикальная стенка осыпалась, иначе заплатки надолго не протянут. Слишком много груженного грузового транспорта там проезжает.
      26.04.2017 13:45
      0 | 0

  • Krikri 
    Так специально, неделю после срезки ждали дождей, на сухую же наноасфальт по бананотехнологии не ляжет...
    26.04.2017 13:39
    0 | 1
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