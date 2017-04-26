Какие улицы перекроют в Твери 1 мая и где запретят парковку

Будьте внимательны при выборе маршрута движения. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, в связи с проведением публичных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая 2017 года прекращается движение всех видов транспорта:

- с 08 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. по улице Ивана Седых, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;

- с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;

- с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин на Театральной площади:

- с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по улице Советской, на участке от Волжского проезда до Смоленского переулка;

- с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до площади Славы.

1 мая запрещается парковка всех видов транспортных средств с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятий на участках дорог, указанных выше и на нижеперечисленных улицах:

- на улице Чернышевского, на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;

- на улице Симеоновской, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Володарского;

- на улице Желябова, на участке от улицы Володарского до Татарского переулка;

- на улице Салтыкова-Щедрина, от улицы Медниковской до площади Славы;

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.