Производители льна в Тверской области получат 60 млн.рублей господдержки

В Тверской области производителям льна на посевную кампанию из регионального бюджета дадут 12 млн.рублей. Такое решение принято на заседании Правительства Тверской области.

Ранее была достигнута договоренность с руководством Министерства сельского хозяйства РФ о предоставлении региону федеральных средств на развитие льноводства в размере около 50 млн. рублей. Таким образом, общий объём средств на поддержку отрасли составит более 60 млн рублей.

Тверская область лидирует среди регионов РФ по количеству посевных площадей и валовому сбору льна. Планируется, что в этом году общая площадь посевов льна-долгунца в регионе составит 6,9 тыс. га. Производители нацелены на рекордный за последние годы урожай — 6 тыс. тонн льноволокна.

На заседании Правительства обсудили увеличение бюджетных ассигнований и по другим направлениям. В частности, в 2017 году на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения направят порядка 7,5 млн рублей — втрое больше, чем в 2016-м.

За счёт средств федерального бюджета на 32,3 млн рублей вырастет финансирование программы по повышению качества жизни на селе. Средства пойдут на развитие газификации и водоснабжения, а также улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области