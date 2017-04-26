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Производители льна в Тверской области получат 60 млн.рублей господдержки

26 Апреля 2017 11:48
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В Тверской области производителям льна на посевную кампанию  из регионального бюджета дадут 12 млн.рублей. Такое решение принято на заседании Правительства Тверской области.

Ранее была достигнута договоренность с руководством Министерства сельского хозяйства РФ о предоставлении региону федеральных средств на развитие льноводства в размере около 50 млн. рублей. Таким образом, общий объём средств на поддержку отрасли составит более 60 млн рублей.

Тверская область лидирует среди регионов РФ по количеству посевных площадей и валовому сбору льна. Планируется, что в этом году общая площадь посевов льна-долгунца в регионе составит 6,9 тыс. га. Производители нацелены на рекордный за последние годы урожай — 6 тыс. тонн льноволокна.

На заседании Правительства обсудили увеличение бюджетных ассигнований и по другим направлениям. В частности, в 2017 году на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения направят порядка 7,5 млн рублей — втрое больше, чем в 2016-м.

За счёт средств федерального бюджета на 32,3 млн рублей вырастет финансирование программы по повышению качества жизни на селе. Средства пойдут на развитие газификации и водоснабжения, а также улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: льноводство производители льна
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Комментарии (10)

  • jazz-y 
    а куда его столько? главные и крупнейший потребители льна в области - текстильные производства давно почили в бозе...
    26.04.2017 11:59
    0 | 2

    • Proletary 
      На олифу.
      26.04.2017 12:25
      0 | 1

    • serzhstepanov2018 
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      26.04.2017 12:25
      0 | 0

    • Житель подземелья 
      поддержу вопрос: чо с ним делать-то? Ну вырастили, ну собрали, а девать куда? Ткацкое дело в области мертво, льняное масло вроде не такой уж и ходовой продукт, что там изо льна еще можно делать?
      26.04.2017 12:43
      0 | 0

    • Old_man 
      Много или мало - это как посмотреть. В довоенный 1940 год льном-долгунцом было засеяно 223,4 тыс. га. Немногим меньше засевали и в первые послевоенные годы. Например, в 1950 г. – 191,6 тыс. га. 
Рекордного урожая этого года – 6 тыс. тонн, возможно, хватит для производства пакли и веревок.
      26.04.2017 12:59
      0 | 2

  • kudimov 
    Дайте мне на посевную пару миллионов, засею льном свои 6 соток.)
    26.04.2017 12:45
    0 | 3

  • god007 
    Текстильного производства потому и нет, что нет льна, из которого можно производить ткани. Будет лен, будет и производство.
    26.04.2017 12:51
    1 | 0

  • pessimist 
    Осталось дождаться осени и посмотреть - сколько получатели 60 миллионов рублей получат тонн льна. Например, за 2016 год я нашел только бодрый рапорт о посевной площади в 6,8 тысяч га, и ни цифры о собранном урожае. Вывод о предназначении этих  шестидесяти мультиков сам по себе напрашивается, нехороший.  "1001 способ с3,14дить бюджетные деньги"
    26.04.2017 12:56
    0 | 1

  • hell 
    почитайте ка статейку прошлогоднюю про льноводство в Тверской области, умники...
http://www.rosflaxhemp.ru/news.html/id/642
    26.04.2017 13:12
    1 | 1

    • Old_man 
      Агроклиматические условия Тверской области позволяют выращивать лен. Кто бы спорил. А вот трудовые ресурсы не позволяют. Лен одна из самых трудоемких сельскохозяйственных культур.
      26.04.2017 13:38
      0 | 0
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