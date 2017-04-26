В Тверской области открывается Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

26 апреля во Ржевском районе Тверской области состоится торжественное открытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Событие объединит свыше 500 поисковиков из 25 регионов России, Казахстана и Германии.

Инициатива ежегодного проведения поискового лагеря в Верхневолжье принадлежит губернатору Игорю Рудене и Министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

В церемонии открытия экспедиции примут участие ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, руководство Ржева и Ржевского района, представители поисковых движений и общественных молодежных организаций.

Экспедиция пройдёт с 26 апреля по 8 мая в Ржевском районе, неподалёку от деревень Кокошкино и Есемово. Это мероприятие - четвертое в рамках масштабного совместного проекта Российского военно-исторического общества, ООД «Поисковое движение России», Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и Правительства Тверской области.

Помимо основной работы, направленной на поиск и увековечивание памяти павших воинов, в экспедиции будут обучать молодых поисковиков. Также будет организована серия бесплатных экскурсий для школьников в поисковый лагерь.

Прошлая экспедиция «Калининский фронт» проходила в 2016 году в деревне Кокошкино Ржевского района. Совместными усилиями поисковики обнаружили останки 241 бойца и командира Красной Армии. По итогам поискового сезона 2016 года удалось установить судьбы более 100 бойцов. Все обнаруженные останки захоронили с воинскими почестями.