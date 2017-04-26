Во Ржевском районе житель посёлка Осуга навёл порядок на заброшенном воинском захоронении

Во Ржевском районе стартовала благотворительная акция "От благодарных потомков": волонтёр и организатор - житель посёлка Осуга Андрей Калашников - отремонтировал братское захоронение "168-й км". Оно закреплено администрацией района за организацией ОАО "ДЭП-70", но вот уже пару лет этой братской могилой никто не занимался.

Предстояло установить на место входную калитку, покрасить бетонные столбы ограждения, очистить территорию от мусора, покрасить бетонные цветочницы и обелиск, а также установить отвалившуюся железобетонную плиту.

Погода в эти дни была очень капризная. То шёл дождь, то выглядывало солнце, то начиналась снежная метель. При этом температуры скакали от +10 до -2 градусов. Дорога от деревни Федяйково до захоронения отсутствует совсем: она превращается в водно-грязевую жижу. Однако Андрей, закупив все материалы, шёл пешком до обелиска и работал в течение двух дней. Удалось выполнить всё запланированное, кроме покраски скамеек и самого памятника из-за плохой погоды. Но 30 апреля доброволец продолжит работы.

- На прошлой неделе на расчётной счёт Благотворительной акции была переведена сумма 10 000 рублей от семьи Роговых. Это очень большое пожертвование в рамках нашего мероприятия. От себя и от имени всех ветеранов Осугского края выражаем искренние слова благодарности Наталье и Вячеславу Роговым за их участие в благом деле. Я обязательно отчитаюсь о потраченных деньгах.