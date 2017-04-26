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В Тверской области подожгли многоквартирный дом, пожарные спасли пенсионерку

26 Апреля 2017 11:30
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26 апреля в 3.49 пожарным поступило сообщение, что горит дом на ул.Луначарского в городе Бологое Тверской области. Пожар произошел на кухне однокомнатной квартиры, расположенной на 1 этаже 6-ти квартирного деревянного дома. Предположительная причина пожара – поджог.

Огонь моментально охватил весь дом. Командир отделения ПСЧ-25 Уланов Алексей Вячеславович, командир отделения отдельного поста ПСЧ-25 Максимов Юрий Анатольевича, пожарный ПСЧ-25 Зернов Александр Анатольевич проникли в помещение через окно, где нашли 71-летнюю женщину, лежащую на полу. Огнеборцы вытащили женщину из дома и передали бригаде скорой помощи.

В 05:40 пожар был полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области

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Метки: поджог пожарные спасли пенсионерку
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