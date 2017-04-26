В Бежецке подстрелили директора местного кафе. Мужчина спрятался за дверью, но его это не уберегло

В Бежецкий районный суд поступило уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений «Покушение на убийство и незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов».

Как сообщает прокуратура Тверской области, обвиняемый 1 декабря прошлого года незаконно приобрел обрез 16 калибра, изготовленный самодельным способом и патроны к нему, которые хранил по месту своего жительства, после чего 25 января этого года перенес в свою автомашину и перевозил между сиденьями.

В тот же день в помещении бежецкого кафе «До рассвета» между ним и руководителем заведения возник конфликт. Мужчина сходил за оружием и, желая убить директора кафе, спрятавшегося за дверью, совершил выстрел. Но довести до конца задуманное он не смог, так как его действия были пресечены посетителями. Потерпевший с огнестрельным ранением живота был доставлен в реанимационное отделение Бежецкой ЦРБ, где ему оказана медицинская помощь.