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В Бежецке подстрелили директора местного кафе. Мужчина спрятался за дверью, но его это не уберегло

26 Апреля 2017 11:07
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В Бежецкий районный суд поступило уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений «Покушение на убийство и незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов».

Как сообщает прокуратура Тверской области, обвиняемый 1 декабря прошлого года незаконно приобрел обрез 16 калибра, изготовленный самодельным способом и патроны к нему, которые хранил по месту своего жительства, после чего 25 января этого года перенес в свою автомашину и перевозил между сиденьями.

В тот же день в помещении бежецкого кафе «До рассвета» между ним и руководителем заведения возник конфликт. Мужчина сходил за оружием и, желая убить директора кафе, спрятавшегося за дверью, совершил выстрел. Но довести до конца задуманное он не смог, так как его действия были пресечены посетителями. Потерпевший с огнестрельным ранением живота был доставлен в реанимационное отделение Бежецкой ЦРБ, где ему оказана медицинская помощь.

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Метки: попытка убийства стрельба в кафе попытался убить
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Комментарии (11)

  • _Gelsomino_ 
    "Подстрелить" можно утку на охоте, или перепела. Если повезет - то вальдшнепа. Человека можно либо ранить, либо убить.
    26.04.2017 11:23
    1 | 6

    • horton 
      "ПОдстрелили", "ПОрезали" (см. ниже) - у ТИА стиль такой сегодня... неПОвторимый... )
      26.04.2017 11:29
      0 | 6

      • hell 
        Ага, еще ПОдожгли дом и ПОдняли останки...
        26.04.2017 11:44
        0 | 1

      • Dimmmer69 
        У ТИА любимое "пырнуть" :))
        26.04.2017 13:15
        0 | 0

    • Proletary 
      "Я, дорогой, вам травмы сейчас нанесу"
      Прикрепленные видео:
      Прикрепленное видео
      26.04.2017 11:58
      0 | 1

    • Zorkiy 
      ...либо: ликвидировать, "снять" (часового)
      26.04.2017 12:22
      0 | 0

    • serzhstepanov2018 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      26.04.2017 12:25
      0 | 0

  • 1% 
    я думаю, что в тиа копирайтерами школота подрабатывает.... а мужик с обрезом - это антураж к столетию октябрьской революции, надеюсь ему немного отмерят)
    26.04.2017 11:41
    0 | 1

  • kudimov 
    "До рассвета" он поил всех без боязни
Угащал и водкой и вином
В результате личной неприязни
Из обреза был подстрелян он.....(
    26.04.2017 11:46
    0 | 3

    • bae99 
      Вероятно паленой водкой...
      26.04.2017 12:40
      0 | 1

  • uabumoderoff 
    Ружейное ранение в живот смертельно,если патрон не утиной дробью заряжен.
    26.04.2017 13:39
    0 | 0
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