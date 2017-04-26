С 26 апреля дороги в Тверской области переведены на летнее содержание

С 26 апреля подрядные организации переходят на летний период выполнения дорожных работ. В комплекс летних работ входит: ямочный ремонт, восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия, заделка трещин, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала и планировка их проезжей части автогрейдером, замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, вырубка кустарника, окраска барьерного ограждения.

За содержание автодорог регионального и межмуниципального значения отвечают восемь генеральных подрядных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «ДРСУ», ООО «Скайвей», ООО «Калязинское ДРСУ», ООО «Дорсервис» и ООО «Ржевское ДРСУ». Уже запущены асфальтобетонные заводы, ведется ямочный ремонт, сообщает пресс-служба ГКУ «Дирекция ТДФ»