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В Твери отец порезал сына

26 Апреля 2017 10:02
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В медучреждение Твери поступил 23-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что в день происшествия между отцом и сыном произошел конфликт, когда они распивали спиртное. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений отец 1968 года рождения взял кухонный нож и нанес им удар сыну в область живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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Метки: поножовщина поножовщина в Твери
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Комментарии (4)

  • 1% 
    однозначно, джентльмены поспорили из-за геополитических успехов... в рамках страны очень много таких случаев
    26.04.2017 11:43
    1 | 2

    • serzhstepanov2018 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      26.04.2017 12:25
      0 | 0

  • hockey 
    Я тебя породил, я тебя и убью!
    26.04.2017 11:57
    0 | 0

  • russs 
    Ещё лет 5, и исход мог бы быть совсем другим.
    26.04.2017 13:19
    0 | 1
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