В Твери отец порезал сына

В медучреждение Твери поступил 23-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что в день происшествия между отцом и сыном произошел конфликт, когда они распивали спиртное. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений отец 1968 года рождения взял кухонный нож и нанес им удар сыну в область живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.