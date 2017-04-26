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Судебные приставы подняли останки двух советских воинов

26 Апреля 2017 09:43
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Фоторепортаж

В минувшие выходные бойцы поискового отряда «Наследие» Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области провели поисковые работы вблизи деревень Клемятино, Демяхи  Бельского района. На месте отгремевших боев поисковики обнаружили останки двух советских воинов. После проведенной эксгумации останки отвезли на место хранения. 13 августа в городе Белый пройдёт торжественная церемония перезахоронения. Также удалось найти личные вещи солдат – валенки, кружку, ремни, противогаз.

Более четырех лет ведет свою деятельность поисковый отряд «Наследие». В ходе 14 полевых экспедиций поисковики подняли 80 останков бойцов Красной армии.

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Метки: судебные приставы останки бойцов поисковый отряд наследие поисковое движение
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Комментарии (4)

  • hell 
    ну надо так новость назвать...) Я уж подумала, что подняли останки, чтобы взыскать задолженность...
    26.04.2017 10:12
    0 | 7

    • serzhstepanov2018 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      26.04.2017 12:26
      0 | 0

  • hockey 
    Дело конечно очень нужное и важное (без сарказма).
Если бы по исполнительным листам с таким же энтузиазмом работали, вообще было бы здорово (с сарказмом).
    26.04.2017 12:00
    0 | 1

  • Varg 
    Использование металлодетекторов только приставам и иже с ними разрешено?
    26.04.2017 12:27
    0 | 0
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