Судебные приставы подняли останки двух советских воинов

В минувшие выходные бойцы поискового отряда «Наследие» Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области провели поисковые работы вблизи деревень Клемятино, Демяхи Бельского района. На месте отгремевших боев поисковики обнаружили останки двух советских воинов. После проведенной эксгумации останки отвезли на место хранения. 13 августа в городе Белый пройдёт торжественная церемония перезахоронения. Также удалось найти личные вещи солдат – валенки, кружку, ремни, противогаз.

Более четырех лет ведет свою деятельность поисковый отряд «Наследие». В ходе 14 полевых экспедиций поисковики подняли 80 останков бойцов Красной армии.