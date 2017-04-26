В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

На заседании Правительства Тверской области утвердили величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года. Она составила 9 831, 47 рубля на душу населения, что на 2,5% выше, чем в предыдущем квартале.
Основу величины прожиточного минимума составляет потребительская корзина, которая содержит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы.
По данным Тверьстата, в первом квартале текущего года отмечался рост потребительских цен по 23 позициям, наибольший – на сезонные продовольственные товары: огурцы, виноград, помидоры и др. Снижение произошло на 18 продуктов питания, больше всего – на апельсины, сахарный песок, подсолнечное масло и др.
Величина прожиточного минимума учитывается при назначении ежемесячного государственного пособия на ребенка, социальной помощи малоимущим, определении субсидий на оплату жилых помещений, коммунальных услуг, оказания адресной поддержки и при других расчетах.
Комментарии (39)
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72rozaeva
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Бертран
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abeltv
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