tvernews.ru
26 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

26 Апреля 2017 09:31
Автор:

На заседании Правительства Тверской области утвердили величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года. Она составила 9 831, 47 рубля на душу населения, что на 2,5% выше, чем в предыдущем квартале.

Основу величины прожиточного минимума составляет потребительская корзина, которая содержит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы.

По данным Тверьстата, в первом квартале текущего года отмечался рост потребительских цен по 23 позициям, наибольший – на сезонные продовольственные товары: огурцы, виноград, помидоры и др. Снижение произошло на 18 продуктов питания, больше всего – на апельсины, сахарный песок, подсолнечное масло и др.

Величина прожиточного минимума учитывается при назначении ежемесячного государственного пособия на ребенка, социальной помощи малоимущим, определении субсидий на оплату жилых помещений, коммунальных услуг, оказания адресной поддержки и при других расчетах.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: прожиточный минимум величина прожиточного минимума в твесркой области
Смотрите также:
Комментарии (39)

  • BARBAdos 
    9 831, 47 - 2500 руб (коммуналка) = 7331,47 руб (остаток на еду видимо) / 30 дней = 244 руб./день. По версии правительства области, такая сумма видимо позволяет человеку жить и не умереть от холода/голода. Про одежду, транспорт, культурный отдых, лекарства, хобби, путешествия и секс с этой суммой денег можно просто забыть... Блин, не позорились бы, вот бы тех, кто установил данный минимум заставить пару-тройку месяцев прожить на данные деньги...

Но и это еще не самое позорище, т.к. в Тверской области минимальная з/п законодательно не установлена, то она принимается равной федеральному показателю - 7500 руб. Т.е. власть считает приемлемым то, что человеку можно платить зарплату НИЖЕ прожиточного минимума. Остальное он видимо должен рыбалкой, охотой или собирательством добрать...

Но и это еще не самый ахтунг, есть т.н. величина прожиточного минимума пенсионера, и она в Тверской области ниже обычного прожиточного минимума - 8540 руб., и эта величина одновременно является и минимальной пенсией.  Видимо власти считают, что организм пенсионера работает как часы, за годы молодости и зрелости накопил необходимый запас питательных веществ и его потребности ниже, чем у среднестатистического человека.
    26.04.2017 10:42
    0 | 16

    • Proletary 
      Вы это серьезно?
      Прикрепленные изображения:
      26.04.2017 11:05
      0 | 6

      • serzhstepanov2018 
        Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
        26.04.2017 12:26
        0 | 0

    • mednoe521 
      BARBAdos, лучше и конкретнее не скажешь. Остальное только матерные и многоэтажные слава. Мой + Вам...
      Прикрепленные изображения:
      26.04.2017 11:47
      0 | 5

    • god007 
      9831 рубль это средняя величина между прожиточным минимумом на детей, трудоспособных граждан и пенсионеров. для трудоспособного гражданина прожиточный минимум 11 тысяч, для пенсионера 8 тысяч и 10,5 тысяч на ребенка. 
Из 11 тысяч вам положено 50% на питание. Это 5,5 тысяч или 183 рубля в день.
Из оставшихся 50% вам положено на непродовольственные товары 25% и на услуги 25% или 2750 рублей на услуги и 2750 на товары.
Непродовольственные товары делятся на средства гигиены, санитарии и лекарства (300 рублей) + одежда, обувь, мебель, кухонная утварь, бытовая техника (2450 рублей).
Из услуг вам положено:
услуги культуры 140 рублей
прочие услуги (парикмахерские, ателье и т.д.) 410 рублей
транспорт 880 рублей
Коммунальные услуги 1320 рублей при соц норме на одного человека 14 кв метров для тверской области.

Этих средств с лихвой достаточно для комфортного проживания, чтобы ни в чем не нуждаться и ни в чем себе не отказывать. 

Пенсионеру положено на питание 50% от его прожиточного минимума. Это 4000 рублей в месяц или 133 рубля в день. Почему пенсионеру положено меньше, чем трудоспособного и работающему населению? Да потому, что пенсионер сидит целыми днями дома, смотрит телевизор и ничего не делает. Ему не нужно потреблять большое количество калорий. Иначе это может привести к ожирению и сопутствующим заболеваниям. Мало двигаешься - мало кушаешь. При этом пенсионер целыми днями сидит дома и его одежда не изнашивается так, как изнашивается она у трудоспособного населения, когда люди каждый день ездят на работу. Поэтому сроки службы одежды у пенсионера немного выше. И количество поездок для пенсионера меньше, ведь пенсионеру не нужно ездить каждый день на работу. 

Не стоит забывать и о том, что кто получает за работу 7500 рублей в месяц, тот зачастую получает в качестве компенсации бесплатное питание в столовой на работе, бесплатный проезд до места работы, путевки в санатории и дома отдыха, а так же имеет возможность оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ. Человек получает зарплату не деньгами, а бонусами. Это равносильно тому, что  вам вместо зарплаты давали бы продукты питания и оказывали бы услуги, которые стоили бы равны вашей зарплате.
      26.04.2017 12:23
      6 | 0

      • bae99 
        Чудо Актуш, проведи эксперимент  - проживи годик на эти деньги. Да не забудь еще отложить на захоронение самого себя...
        26.04.2017 12:35
        0 | 4

        • god007 
          Люди и так не живут в тверской области. И не потому, что у них денег нет, а потому что они покупают всякую ерунду (айфоны, айпады) вместо того, чтобы покупать себе качественную одежду и качественное питание. Они ходят в самой дешевой рабочей или спортивной одежде. И это не от бедности. Это от глупости. Они тратят деньги на наркотики на алкоголь вместо того, чтобы тратить их на ремонт своих домов и валяются пьяные в придорожной канаве вместо того, чтобы приводить свои дворы в порядок.
          26.04.2017 12:39
          6 | 1

          • Бертран 
            Спасибо, я уже устал им это вдалбливать. Как от стенки горох..
            26.04.2017 12:46
            2 | 0

          • _Gelsomino_ 
            Ты, дружок, смотрю совсем хромой на голову. Какие айфоны? Какие наркотики? Девять тысяч рублей прописью. Попробуй проживи, чтобы не сдохнуть на 5 (пять) (!!!!!!) американских вечнозеленых купюр в день. Зимбабве отдыхает.
            26.04.2017 13:14
            0 | 4

          • bae99 
            Актуш - стукнись головой об стенку. Может отойдет.
            26.04.2017 13:30
            0 | 0

      • koroed2000 
        Ты идиот! Сам попробуй так пожить, а потом напиши
        26.04.2017 13:33
        0 | 0

  • bae99 
    Так ведь прибавка к пенсии 30 (тридцать) рублей, мать хотела её Недимону отправить !!! 
Вот и подняли прожиточный минимум.
    26.04.2017 11:13
    0 | 6

    • Эго 
      Да она буржуинка!  Может на маршрутке прокатиться  за полбуханкой чернушки (шутка, есличё). Моей матушке пенсию увеличили на 20 руб 53 коп. = 1 поездка на ОТ.
      26.04.2017 11:26
      0 | 6

      • mednoe521 
        Мне на 19 рубл. 64 коп. :(
        26.04.2017 11:50
        0 | 3

        • Эго 
          Можем поделиться 53 копейками, оставшимися от поездки, чтобы и вам хватило на 1 проезд ОТ )
          26.04.2017 12:33
          0 | 4

      • bae99 
        В свое время 10 лет на вредном производстве...
        26.04.2017 12:37
        0 | 3

  • _Gelsomino_ 
    Это самый настоящий плевок властей в сторону народа. Хоть кто-нибудь вообще пробовал на эти деньги прожить? Смеются что ли? 

Для сравнения - прожиточный МИНИМУМ в некоторых странах загибающейся, прогнивающей гейропы, которая из-за наших ответных санкций вот-вот перестанет существовать:

Люксембург - 1922,96 евро в месяц (~118 000 руб)
Нидерланды - 1501,82 евро в месяц (~90 000 руб)
Германия - 1473 евро в месяц (~88 000 руб)
Франция - 1457,52 евро в месяц (~88 000 руб)

и самый низкий уровень прожиточного минимума
Словения - 790,73 евро в месяц (~47 400 руб). Сраная словения! Там вообще хоть какие-то ресурсы или производство есть???? У нас за такую зарплату в Твери убивают.

Конечно там цены выше, но не в 10-20 раз ведь, согласитесь?

Ребят, это не смешно. Это отличная иллюстрация, как государство относится к своим гражданам. А вы продолжайте хавать первый канал как у нас всё хорошо и замечательно. Просто прекрасно.
    26.04.2017 11:18
    0 | 10

    • Sedmoy 
      "Смеются что ли?" - Нет. Просто терпилам, лохам и мазохистам больше не надо, они больше и не просят (их всё устраивает). А раз не просят - кто ж им больше даст?
      26.04.2017 11:23
      1 | 4

      • Proletary 
        Первый коммент по делу. Я, как успешный, респектабельный и состоявшийся пенсионер, даже не стал смотреть, насколько мне пенсию прибавили. Устроили тут, понимаешь, перепись нищебродов. О Сирии думать надо!
        26.04.2017 12:06
        1 | 5

        • Эго 
          "Устроили тут, понимаешь, перепись нищебродов." Дык, заодно и перепись населения проведем, между делом.
          26.04.2017 12:36
          0 | 3

    • bae99 
      Едровлсть давно болт клала, на своих верноподданных...
      26.04.2017 11:40
      0 | 3

    • god007 
      За границей пенсия выше в 10 раз? За границей и зарплаты выше в 10 раз! и цены выше в 10 раз! Пенсия в России такая же как и в развитых странах. Только за границей пенсионеры получают свои пенсии в евро и долларах, а в России - в рублях.
      26.04.2017 12:42
      5 | 0

      • _Gelsomino_ 
        Слыхал про индекс Биг мака? Вот можно почитать: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%91%D0%B8%D0%B3-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0

А вот индекс Бигмака за январь 2017 года: http://www.bigmacindex.ru/vse-indeksy-big-maca/2017-01/

Найди Россию, найди другие страны. Затем осознай свою неправоту.
        26.04.2017 13:18
        0 | 3

        • god007 
          В России зима 7 месяцев в году.
В Европе 2 месяца.
В России вы снимаете один урожай, в США и Европе - два урожая.
Больше продукции произведено, ниже цены для покупателя.
В Тверской области на полях растет борщевик Сосновского. В США поля засеяны культурными растениями и кормом для животных.
Поэтому вся продукция покупается в америках и европах. И из этой продукции делаются биг маки. Если даже продукция продукция значится как отечественная, то отечественного в ней ничего нет. Все оборудование  для производства импортное. Поэтому и цены соответствующие. Выходит, что питание в России, согласно паритету покупательной способности, обходится в 2 раза дороже, чем в США. Но это ни для кого и не секрет.
При этом те, товары, которые производятся в России, например, картофель, стоят не дороже, чем в США.
Чтобы были дешевыми продукты питания, их нужно производить. 

Если вы произведете отечественную продукцию на отечественном оборудовании, то она будет стоить столько же, сколько стоит в США.
Если вы произведете отечественную продукцию на импортном оборудовании, то продукция будет стоить в 2 раза дороже, чем она стоит в США для американца.
Если вы ничего не произведете, то продукция будет стоить для вас в 10 раз дороже, чем она стоит для американца. Например, айфон обходится для русского в 10 раз дороже, чем для американца. Или автомобиль импортного производства обходится русскому дороже в 10 раз, чем немцу или американцу. Плюс вы платите таможенные сборы и доставку. 

И никто не будет вам продавать айфоны, бмв и ауди в 10 раз дешевле, только потому, что вы русский. Даже отечественный производитель на заинтересован в том, чтобы продавать свою продукцию на внутреннем рынке. Все хотят торговать со всем миром.
Отечественные автомобили производятся на импортном оборудовании, поэтому они стоят в 2 раза дороже, чем стоили бы, если их производили на отечественном оборудовании. Только нет отечественного оборудования. А нет его потому, что люди отсталые. Они отстают в свое развитии и не могут освоить иностранные технологии. Этому даже не помогают институты, где преподают точно такие же отсталые преподаватели, которые ничего не умеют делать и никогда не работали в производстве. В США же в институтах преподают преподаватели, которые работают на производстве.
          26.04.2017 13:33
          0 | 0

  • Бертран 
    Господа, не путайте минимальный прожиточный минимум и минимальную пенсию- такую пенсию получает тот кто не дня не трудился. Примеров много, но толерантность не позволяет их приводить.
Смотрите данные по средним показателям, они близки к истине.
    26.04.2017 11:55
    4 | 1

    • Proletary 
      Сержант, а кто дофига трудился, на какую пенсию может рассчитывать? Собесовскую, не из фондов Дар и Градислава? Пенсионный калькулятор http://www.pfrf.ru/eservices/calc/ утверждает, что на боярышник и доширак хватит всем.
      26.04.2017 12:13
      0 | 7

    • bae99 
      У ЕдРа нет истины - там сплошной звездежь...
      26.04.2017 12:28
      0 | 3

  • 1% 
    новый отрицательный взлет! столько побед, уж даже не упомнишь где в очередной раз лидируем с конца... даже не знаю, имеет ли смысл дискуссия вокруг этого явления - все равно население воспринимает эти новости с позиции "моя хата с краю, меня это не касается...", а вот когда коснется (а это произойдет обязательно и непременно) будет уже поздно)
    26.04.2017 12:10
    1 | 2

    • Sedmoy 
      Недавно ешё одна "победа" произошла  - догнали и перегнали США - бензин у нас дороже чем у них стал  (и это при нашем - то прожиточном минимуме :))) И тишина/молчок. А скрепное большинство, один хрен, заявляют: если не Путин, то кто? :)) Ну и кто же они, после этого? :))
      26.04.2017 12:38
      0 | 4

      • god007 
        Россия торгует сырьем, товарами с другими странами. Цены на продовольствие рыночные. Какой смысл продать производителю бензина свое топливо в 10 раз дешевле для русского, если он может продать это топливо немцу или американцу в 10 раз дороже и на вырученные деньги купить, допустим айфон. Продав свою продукцию россиянину, производитель не сможет купить айфон отечественного производства, который по идее должен стоит в 10 раз дешевле, чем он продается за границей. В России ничего не производится и потому производитель меняет свой товар (топливо) на импортный (айфоны, порше кайен турбо, мерседесы и бмв). Кто в России работает и производит конкурентоспособный товар, тот и купается в шоколаде. Остальных граждан кормят американцы, немцы и японцы в обмен на нефть и газ. Русских в России много, поэтому каждому достается понемногу. Зато не надо работать и производить продукцию.
        26.04.2017 13:08
        3 | 0

        • Sedmoy 
          Правильно. Система создана (и продолжает развиваться, в своём роде) не для развития, а совсем наоборот (это необходимо для удержания власти и только). Поэтому страна деградирует и нищает (наш уровень уже - уровень страны третьего мира). При этом руководстве так ВСЁ и будет продолжаться и дальше (обратного просто не может быть). А когда (придёт время) нефть и газ станут никому не нужны - к нам  придёт полный пЕсец (см. картинку :), со всеми вытекающими.... Ибо ничего производить и продавать (что бы зарабатывать), конкурентного и высокотехнологичного,  в другие страны мы не сможем (уже не можем, а что будет ещё лет через...?).
          Прикрепленные изображения:
          26.04.2017 13:41
          0 | 0

  • 72rozaeva 
    Господин Бертран, Вы далеки от истины. Мне подтвердили стаж 26 лет. Какие-то организации развалились, не сдав документы в архив, поэтому этот стаж не вошёл. А ещё в 90-е практиковали работу без оформления, чтобы не платить налоги. И люди работали, с трудоуством было туго. В результате минимальная пенсия. У знакомой З5 лет стажа, пенсия 9800. Пресловутые зарплаты в конвертах, а если возражали- на твоё место несколько соискателей в очередь стояли.
    26.04.2017 12:44
    0 | 4

    • Бертран 
      Коли вы обманывали государство, народ, не чтили законы, то как вы можете чего то ждать? Скажите спасибо, что хоть это дали за счет отчислений того парня.
      26.04.2017 12:52
      4 | 0

      • abeltv 
        Бертран, я так понимаю, у вас в жизни всё прекрасно?! Вы никогда не работали не по трудовой (коих не один миллион в РФ), вы на госслужбе штаны просиживаете за большие деньги - "флаг в руки - медаль в зубы", только что будет, если ЕдРо сдуется ближайшие выборы?! Народ устал слушать сказки и терпеть издевательства. Веры в вашего лидера давно нет - это видно по числу тех, кто ходит на выборы! 
После этого ни пенсии ни зарплаты вам никто не заплатит - подумайте, может мозг ещё не совсем усох....
        26.04.2017 13:05
        0 | 3

    • god007 
      Всегда можно было жертвовать часть своей зарплаты в пенсионный фонд. Это не запрещено, а наоборот, даже поощряется.
      26.04.2017 12:52
      5 | 0

      • abeltv 
        Тогда и фондов то не было - сразу видно молодого и глупого человека...
        26.04.2017 13:06
        0 | 2

        • god007 
          Тогда не было, зато они есть сейчас. Кто вам мешал сейчас пополнять эти фонды и делать в них отчисления за те года, которые вы работали? Вы решили эти денежки проесть и пропить. А теперь еще смеете возмущаться на кого-то? Так вы сами и виноваты в том, что вы денежки пропили и проели вместо того, чтобы внести их в фонды. Или вы хотели и рыбку съесть и на ... сесть? Такое только в сказках бывает. Пора бы спуститься на землю. Вы сами творцы своей судьбы. По заслугам и награда.
          26.04.2017 13:12
          0 | 0

          • bae99 
            Актуш - тебе давно уже пора приземлиться.
            26.04.2017 13:40
            0 | 0

      • Эго 
        Вот зареклась не провоцироваться на ваш троллинг, но... Но не могу удержаться от оценки великолепной шутки от Актуша:  "всегда можно было жертвовать часть своей зарплаты в пенсионный фонд." 
Синонимы к слову "жертвовать": дарить, давать, даровать, жаловать, завещать, отдавать, отказать, отказываться, подносить, презентовать, усердствовать (Словарь Абрамова)
        26.04.2017 13:23
        0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
67

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
61

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
57

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100