В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

На заседании Правительства Тверской области утвердили величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года. Она составила 9 831, 47 рубля на душу населения, что на 2,5% выше, чем в предыдущем квартале.

Основу величины прожиточного минимума составляет потребительская корзина, которая содержит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы.

По данным Тверьстата, в первом квартале текущего года отмечался рост потребительских цен по 23 позициям, наибольший – на сезонные продовольственные товары: огурцы, виноград, помидоры и др. Снижение произошло на 18 продуктов питания, больше всего – на апельсины, сахарный песок, подсолнечное масло и др.

Величина прожиточного минимума учитывается при назначении ежемесячного государственного пособия на ребенка, социальной помощи малоимущим, определении субсидий на оплату жилых помещений, коммунальных услуг, оказания адресной поддержки и при других расчетах.