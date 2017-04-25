В Тверской области в аварии пострадали два молодых парня

В Тверской области утром 25 апреля произошло ДТП, в котором пострадали два молодых парня. В 10:20 в районе дома 76 в деревне Селище Кимрского района 19-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся, сообщили ТИА в пресс-службе регионального УГИБДД.

В аварии пострадали водитель и пассажир "семёрки". Водителя госпитализировали с переломом ключицы, 18-летний пассажир получил ушибы, ему медицинская помощь была оказана на месте.