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В Тверской области в аварии пострадали два молодых парня

25 Апреля 2017 22:12
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В Тверской области утром 25 апреля произошло ДТП, в котором пострадали два молодых парня. В 10:20 в районе дома 76 в деревне Селище Кимрского района 19-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся, сообщили ТИА в пресс-службе регионального УГИБДД.

В аварии пострадали водитель и пассажир "семёрки". Водителя госпитализировали с переломом ключицы, 18-летний пассажир получил ушибы, ему медицинская помощь была оказана на месте.

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Метки: ДТП с пострадавшими в Тверской области дтп в тверской области гибдд по тверской области
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