Тверичанка Любовь Макеева отправится на первенство Европы по кикбоксингу

В Одинцовском районе Московской области прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Единственная на состязаниях представительница Тверской области – Любовь Макеева – завоевала серебряную медаль, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов. Первенство проходило среди юниоров и юниорок (17-18 лет), а также юношей и девушек (15-16 лет; 13-14 лет).

Благодаря второму месту тверская спортсменка получила право выступать на первенстве Европы, которое пройдет в августе в Македонии.