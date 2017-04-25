Спортивные и военно-патриотические клубы Тверской области обсудят спортивное и патриотическое воспитание молодежи

29 апреля в Твери состоится открытое собрание регионального отделения «Федерации оружейных единоборств России» (ФОЕР). На мероприятии встретятся представители спортивных и военно-патриотических клубов, развивающих оружейные единоборства в Твери и Тверской области.

В повестке собрания: презентации и доклады клубов, обсуждение проблем организации спортивных и культурно-массовых мероприятий, спортивного и патриотического воспитания молодежи, вопросов межклубного взаимодействия и взаимопомощи, доклад о деятельности Федерации оружейных единоборств России.

Мероприятие открыто для всех спортивных и военно-патриотических клубов и объединений, действующих на территории Твери и Тверской области. Приглашаются представители клубов и федераций, не только уже развивающих оружейные единоборства, но и только планирующих открыть оружейные разделы, в том числе - представители клубов, развивающих рукопашные виды единоборств.

Телефон для предварительных заявок и справок: +7 920 694 20 11

Электронная почта: owlet@docfile.org

Официальный сайт ОФСОО ФОЕР: http://foer.org.ru

Собрание пройдёт 29 апреля в 14:00 в клубе единоборств «Черный носорог» (Двор Пролетарки, 7, 6 этаж).