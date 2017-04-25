Тверские борцы завоевали золотые награды Всероссийского турнира по греко-римской борьбе

В Твери состоялся V Всероссийский турнир по греко-римской борьбе класса «А», посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Виктора Шевченко. Тверские борцы Илья Никифоров, Мурад Дибиров и Андрей Петров завоевали три золотые награды, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из Твери, Тверской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Воронежа, Ярославля, Саратова, Республики Мордовия, Кабардино-Балкарии, Ленинградской, Московской и Владимирской областей. Тверские борцы завоевали на турнире 12 наград: три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.