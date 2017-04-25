Муниципальные загородные лагеря Тверской области получат 2,5 млн рублей на камеры видеонаблюдения

Муниципальные загородные оздоровительные лагеря Тверской области получат 2,5 млн рублей из регионального бюджета на укрепление материально-технической базы, сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу решить до третьей декады мая все вопросы, касающиеся противопожарной и антитеррористической защищенности объектов, их лицензированной охраны и обработки территорий. Основные статьи расходования средств, которые в виде субсидий будут направлены муниципальным загородным лагерям, касаются, в том числе создания безопасных условий отдыха для ребят – это приобретение камер видеонаблюдения.

В целом на материально-техническое оснащение муниципальных учреждений отдыха детей будет направлено 2,7 млн рублей, из которых 90% – средства областного бюджета, 10% – местных. Финансы распределили между учреждениями Твери, Ржева, Кимр, Вышнего Волочка, Бежецкого, Бологовского, Калязинского, Кашинского, Осташковского и Рамешковского районов.

Всего в Тверской области насчитывается 18 муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей. За одну смену такие учреждения могут принять около 2600 ребят. Н

а заседании также обсуждался вопрос организации работы областного лагеря «Бригантина» в Кимрском районе. Сейчас в учреждении ведется капитальный ремонт. Ввод лагеря в эксплуатацию планируется в 2018 году.