Житель Тверской области получил четыре года колонии за поножовщину

12 апреля Лихославльский районный суд вынес приговор жителю Тверской области, обвиняемому в нанесении лёгкого и тяжкого вреда здоровью женщине и мужчине, сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2016 года комнате в городе Лихославль мужчина в ходе ссоры нанёс два удара ножом в область груди женщине. Находившийся в комнате другой гражданин попытался помешать обвиняемому, но получил удар ножом в область живота, которая являлась опасной для жизни.

Суд учёл особо тяжкий характер и высокую степень общественной опасности совершённого преступления, и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года один месяц без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.