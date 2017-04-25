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Житель Тверской области получил четыре года колонии за поножовщину

25 Апреля 2017 19:33
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12 апреля Лихославльский районный суд вынес приговор жителю Тверской области, обвиняемому в нанесении лёгкого и тяжкого вреда здоровью женщине и мужчине, сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2016 года комнате в городе Лихославль мужчина в ходе ссоры нанёс два удара ножом в область груди женщине. Находившийся в комнате другой гражданин попытался помешать обвиняемому, но получил удар ножом в область живота, которая являлась опасной для жизни.

Суд учёл особо тяжкий характер и высокую степень общественной опасности совершённого преступления, и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года один месяц без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Метки: лихославльский районный суд поножовщина тяжкий вред здоровью
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