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Тверь чистят и приводят в порядок к майским праздникам

Тверь чистят и приводят в порядок к майским праздникам - ТИА
25 Апреля 2017 18:56
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Фоторепортаж

МУП «ЖЭК» круглосуточно готовит город к майским праздников. Предприятие производит уборку и ремонт дорог, покраску бордюров и ограждений, а также ремонт и помывку остановочных комплексов и малых архитектурных форм, сообщает пресс-служба городской администрации.

В преддверии праздников круглосуточно осуществляется восстановление асфальтового покрытия с использованием установки «Магнум» и горячего асфальтобетона. «Магнум» позволяет закрывать до двухсот квадратных метров дорожного полотна с применением битумной эмульсии и щебня. Таким способом ремонтируются трещины и ямы глубиной не более пяти сантиметров. При этом не требуется дополнительного уплотнения, а смесь после заливки застывает примерно за полтора-два часа.

Ремонт горячим асфальтобетоном осуществляется большими картами и преимущественно в ночное время суток во избежание затруднения транспортного движения. При благоприятных погодных условиях таким способом планируется ремонтировать порядка тысячи квадратных метров дорожного полотна в сутки.

Также круглосуточно ведётся работа по уборке города. С начала апреля в Твери стартовали субботники. Благодаря проделанной работе, многие видовые места удалось расчистить от скопившегося за зиму мусора. В настоящий момент МУП «ЖЭК» осуществляет уборку смёта с помощью всей имеющейся для летнего содержания дорог техники: пылесосов «Джонстон», подметально-уборочных машин, «Бродвеев», погрузчиков, самосвалов и других. Также продолжают работать дворники.

Во всех районах города производится помывка остановочных комплексов, ремонт скамеек и урн, а также покраска бордюров и ограждений. Некоторые видовые места уже украшают с помощью флажков, а также к 9 мая должны распуститься тюльпаны, высаженные осенью.

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Метки: уборка дорог в твери муп жэк администрация твери
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Комментарии (4)

  • jazz-y 
    В прошлом году зимой только поменял лобовое, как весной из-за этого "магнума" словил здоровенный скол прямо перед глазами... тьфу. Щебень в этой битумной эмульсии нифига не держится, особенно на магистральных дорогах.
Глядя на то, как заделывают ямы на некоторых улицах, создается впечатление, что асфальта банально не хватает - карты на некоторых улицах заделывают через одну, часто оставляют незаделанными углы.
    25.04.2017 19:20
    0 | 4

  • kudimov 
    Я тут стал свидетелем, как какая-то хрень (то-ли Чистик, то-ли Пылесос ... не знаю) пронеслась по тротуару, пыль во все стороны, а за ней осталась посреди тротуара жалкая водяная полоска. Зато пыли в воздухе стало, как после КАМАЗа на грунтовой дороге в засушливый период.
    25.04.2017 19:49
    0 | 3

  • jazz-y 
    Кстати, столбы и ограждения красят как всегда - тупо поверх старой краски, грязи, скотча и объявлений. Ребятам, видимо, сказали что выданные им новенькие корщетки нужно будет вернуть обратно в магазин.
    Прикрепленные изображения:
    25.04.2017 19:53
    0 | 3

  • Rina 
    Причем не просто красят, а поливают.  Кисточки не отжимают, поэтому под ограждениями краски больше, чем на самих ограждениях. МУП ЖЭКу выдали транш МВФ на краску?
    25.04.2017 21:25
    0 | 0
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