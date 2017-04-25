Тверь чистят и приводят в порядок к майским праздникам

МУП «ЖЭК» круглосуточно готовит город к майским праздников. Предприятие производит уборку и ремонт дорог, покраску бордюров и ограждений, а также ремонт и помывку остановочных комплексов и малых архитектурных форм, сообщает пресс-служба городской администрации.

В преддверии праздников круглосуточно осуществляется восстановление асфальтового покрытия с использованием установки «Магнум» и горячего асфальтобетона. «Магнум» позволяет закрывать до двухсот квадратных метров дорожного полотна с применением битумной эмульсии и щебня. Таким способом ремонтируются трещины и ямы глубиной не более пяти сантиметров. При этом не требуется дополнительного уплотнения, а смесь после заливки застывает примерно за полтора-два часа.

Ремонт горячим асфальтобетоном осуществляется большими картами и преимущественно в ночное время суток во избежание затруднения транспортного движения. При благоприятных погодных условиях таким способом планируется ремонтировать порядка тысячи квадратных метров дорожного полотна в сутки.

Также круглосуточно ведётся работа по уборке города. С начала апреля в Твери стартовали субботники. Благодаря проделанной работе, многие видовые места удалось расчистить от скопившегося за зиму мусора. В настоящий момент МУП «ЖЭК» осуществляет уборку смёта с помощью всей имеющейся для летнего содержания дорог техники: пылесосов «Джонстон», подметально-уборочных машин, «Бродвеев», погрузчиков, самосвалов и других. Также продолжают работать дворники.

Во всех районах города производится помывка остановочных комплексов, ремонт скамеек и урн, а также покраска бордюров и ограждений. Некоторые видовые места уже украшают с помощью флажков, а также к 9 мая должны распуститься тюльпаны, высаженные осенью.