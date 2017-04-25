Житель Тверской области получил условный срок за клевету на сотрудника полиции

14 апреля в Лихославльский районный суд признал виновным местного жителя, который оговорил сотрудника полиции. Обошлось без реального срока, сообщает пресс-служба суда.

В декабре 2016 года подсудимого доставили в ОМВД России по Лихославльскому району в ходе проверки по обращению гражданки Ф.. Там мужчина солгал, что один из полицейских превысил должностные полномочия и причинил ему телесные повреждения. Таким образом, он совершил заведомо ложный донос, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Суд учёл характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на один год условно, с испытательным сроком шесть месяцев.