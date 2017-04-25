В манной крупе из Тверской области обнаружили металломагнитную примесь

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провели плановую проверку бюджетного учреждения в ЗАТО «Озерный». В отобранных пробах манной крупы (8 килограммов), изготовленной в Тверской области, выявлено несоответствие ГОСТУ показателя «металломагнитная примесь».

Управление Россельхознадзора выданы предписания о принятии мер в соответствии с законодательством.