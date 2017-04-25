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Юные тверские боксеры завоевали четыре медали первенства ЦФО

Юные тверские боксеры завоевали четыре медали первенства ЦФО - ТИА
25 Апреля 2017 17:37
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С 18 по 23 апреля в городе Донской Тульской области прошло первенство Центрального федерального округа по боксу среди юношей до 14 лет. В соревнованиях приняли участие более 200 юных боксеров из 17 областей ЦФО.

Тверские спортсмены завоевали четыре серебряные медали. Медалистами стали Егор Алексеев (41,5 кг, Осташков), Эдуард Зуев (52 кг, Торжок), Дмитрий Васильев (56 кг, Ржев) и Линар Заморский (65 кг, Тверь). Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: бокс
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