В Тверской области вирус бешенства выявлен у домашней собаки

23-й с начала года случай заболевания бешенством выявлен в Тверской области. Больной оказалась домашняя собака, принадлежавшая жителю деревни Стрельниково Калининского района. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Ведомство напоминает, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.