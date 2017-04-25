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Тверская беседка и два деревянных дома попали в лонг-лист премии АРХИWOOD

Тверская беседка и два деревянных дома попали в лонг-лист премии АРХИWOOD - ТИА
25 Апреля 2017 16:48
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Всероссийская премия за лучшее сооружение из дерева АРХИWOOD проводится уже в 8-й раз. В этом году, как сообщают организаторы, на конкурс поступило рекордное количество заявок – 177, в том числе 23 загородных дома, 21 малый объект, 18 сооружений общественного назначения и 30 интерьерных объектов. В лонг-лист премии вошли в том числе 3 проекта из Тверской области.

Загородный дом "Симфония" в коттеджном поселке "Конаково-Ривер-Клаб".  Автор - Харитошин Виталий

"Дом художников". Тверская область, Кафтинский городок. Авторы: Владимир Кузьмин, Николай Калошин

Беседка "Дом". Кореньков Николай. Тверская область, Лихославльский район, поселок Мирный, Толмачевское сельское поселение, этнопарк "Мямино". 

Объект выполнен в рамках арт-конкурса «Толмачи» на лучшую средовую инсталляцию, выражающую идею этноса тверских карелов.

Подведение итогов премии состоится в мае. Народное голосование за лучшее сооружение из дерева стартует 15 мая.

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Метки: ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО конкурс архивуд сооружения из дерева в тверской области
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