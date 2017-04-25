Тверская беседка и два деревянных дома попали в лонг-лист премии АРХИWOOD

Всероссийская премия за лучшее сооружение из дерева АРХИWOOD проводится уже в 8-й раз. В этом году, как сообщают организаторы, на конкурс поступило рекордное количество заявок – 177, в том числе 23 загородных дома, 21 малый объект, 18 сооружений общественного назначения и 30 интерьерных объектов. В лонг-лист премии вошли в том числе 3 проекта из Тверской области.

Загородный дом "Симфония" в коттеджном поселке "Конаково-Ривер-Клаб". Автор - Харитошин Виталий

"Дом художников". Тверская область, Кафтинский городок. Авторы: Владимир Кузьмин, Николай Калошин

Беседка "Дом". Кореньков Николай. Тверская область, Лихославльский район, поселок Мирный, Толмачевское сельское поселение, этнопарк "Мямино".

Объект выполнен в рамках арт-конкурса «Толмачи» на лучшую средовую инсталляцию, выражающую идею этноса тверских карелов.

Подведение итогов премии состоится в мае. Народное голосование за лучшее сооружение из дерева стартует 15 мая.