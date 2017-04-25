В Твери ветераны сыграли в настольный теннис

22 апреля в тверском специализированном зале ФОКа имени Султана Ахмерова прошло первенство области по настольному теннису среди ветеранов. За победу боролись 48 спортсменов (семь женщин и 41 мужчина) из Твери, Бологое, Удомли, Кимр, Осташкова, Торжка, Бежецка, Красного Холма, Конакова, Санкт-Петербурга, Владимира и Москвы.
Победители соревнований
Мужчины
30–39 лет - Алексей Вокуев (Тверь)
40–49 лет - Юрий Гаврилов (Владимир)
50–59 лет - Важа Цховребадзе (Тверь)
60–64 года - Геннадий Звонарев (Осташков)
65 лет и старше - Виктор Бурин (Тверь)
Женщины
30–39 лет - Дарья Пуйто (Санкт-Петербург)
40–49 лет - Инна Морозова (Санкт-Петербург)
50–59 лет - Елена Смирнова (Удомля)
Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
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