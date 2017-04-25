В Твери ветераны сыграли в настольный теннис

22 апреля в тверском специализированном зале ФОКа имени Султана Ахмерова прошло первенство области по настольному теннису среди ветеранов. За победу боролись 48 спортсменов (семь женщин и 41 мужчина) из Твери, Бологое, Удомли, Кимр, Осташкова, Торжка, Бежецка, Красного Холма, Конакова, Санкт-Петербурга, Владимира и Москвы.



Победители соревнований



Мужчины

30–39 лет - Алексей Вокуев (Тверь)

40–49 лет - Юрий Гаврилов (Владимир)

50–59 лет - Важа Цховребадзе (Тверь)

60–64 года - Геннадий Звонарев (Осташков)

65 лет и старше - Виктор Бурин (Тверь)



Женщины

30–39 лет - Дарья Пуйто (Санкт-Петербург)

40–49 лет - Инна Морозова (Санкт-Петербург)

50–59 лет - Елена Смирнова (Удомля)

Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области