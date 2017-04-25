"О героях былых времён": Полина Синицена рассказывает о знаменитом прадеде - Павле Кайкове

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.
Сегодня о своём прадеде, Герое Советского Союза Павле Кайкове рассказывает Полина Синицена. Стоит отметить, что его имя носят улица в Центральном районе и один из колледжей Твери.
Этот рассказ будет о моем прадеде, который был летчиком во время ВОВ. Его звали Кайков Павел Александрович.
Павел родился 10 января 1917 года в деревне Межево ныне Конаковского района Тверской области в семье рабочего. Семилетку окончил в Твери, куда переехали родители. После окончания фабрично-заводской школы работал токарем на местном вагоностроительном заводе, занимался в аэроклубе, получил удостоверение пилота-спортсмена.
В 1938 Павла Кайкова призвали в армию. В следующем году он с отличием окончил Одесскую военную авиационную школу летчиков, награжден наручными часами и денежной премией. Как отличника его направили на Дальний Восток, в истребительную авиацию. В то время было почетно служить в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии.
В начале Советско-Финляндской войны 4-ю эскадрилью, где Кайков служил, как лучшую в полку перебросили на Север, она участвовала в боевых действиях на Кольском полуострове. Великую Отечественную войну лейтенант Кайков встретил в должности пилота 147-го истребительного авиаполка 1-й смешанной авиадивизии 14-й армии Северного фронта. Воевал на Мурманском, Кандалакшском и Кестеньгском направлениях. Прикрывал станции Кировской железной дороги, место базирования 137-го бомбардировочного полка, сопровождал его самолеты на позиции противника.
Некоторое время Кайков летал на транспортном самолете ПО-2, выполняя различные задания. Совершил 109 вылетов: доставлял боеприпасы на фронт, продовольствие, спецпочту, вывозил раненых, летал на поиск не вернувшихся из боя товарищей. На истребителе совершил 67 вылетов, провел пять воздушных боев.
29 ноября 1941 года эскадрилья вернулась на аэродром Лоухи после успешной штурмовки противника в районе Лоухи - Ваара. Кайков еще барражировал, готовясь к посадке, когда появились два немецких истребителя. Быстро расстреляв оставшийся боезапас, на очередном вираже он таранил противника. Обе машины - И-153 и Ме-109 - упали на землю. Бой происходил на высоте 150-200 метров.
Летчика похоронили в Мурмашах, на родном аэродроме 147-го авиационного полка. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года лейтенанту Кайкову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Я и моя семья гордимся, что в нашей семье был такой человек.
Комментарии (6)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Small19
Прикрепленные изображения:
25.04.2017 16:50
0
|
0
horton
25.04.2017 16:55
1
|
1
Small19
25.04.2017 17:04
0
|
0
Virtue_to_Vice
25.04.2017 17:36
0
|
0
Small19
25.04.2017 17:07
0
|
0
horton
25.04.2017 17:22
0
|
0