"О героях былых времён": Полина Синицена рассказывает о знаменитом прадеде - Павле Кайкове

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Сегодня о своём прадеде, Герое Советского Союза Павле Кайкове рассказывает Полина Синицена. Стоит отметить, что его имя носят улица в Центральном районе и один из колледжей Твери.

Этот рассказ будет о моем прадеде, который был летчиком во время ВОВ. Его звали Кайков Павел Александрович.

Павел родился 10 января 1917 года в деревне Межево ныне Конаковского района Тверской области в семье рабочего. Семилетку окончил в Твери, куда переехали родители. После окончания фабрично-заводской школы работал токарем на местном вагоностроительном заводе, занимался в аэроклубе, получил удостоверение пилота-спортсмена.

В 1938 Павла Кайкова призвали в армию. В следующем году он с отличием окончил Одесскую военную авиационную школу летчиков, награжден наручными часами и денежной премией. Как отличника его направили на Дальний Восток, в истребительную авиацию. В то время было почетно служить в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии.

В начале Советско-Финляндской войны 4-ю эскадрилью, где Кайков служил, как лучшую в полку перебросили на Север, она участвовала в боевых действиях на Кольском полуострове. Великую Отечественную войну лейтенант Кайков встретил в должности пилота 147-го истребительного авиаполка 1-й смешанной авиадивизии 14-й армии Северного фронта. Воевал на Мурманском, Кандалакшском и Кестеньгском направлениях. Прикрывал станции Кировской железной дороги, место базирования 137-го бомбардировочного полка, сопровождал его самолеты на позиции противника.

Некоторое время Кайков летал на транспортном самолете ПО-2, выполняя различные задания. Совершил 109 вылетов: доставлял боеприпасы на фронт, продовольствие, спецпочту, вывозил ране­ных, летал на поиск не вернувшихся из боя товарищей. На истребителе совершил 67 вылетов, провел пять воздушных боев.

29 ноября 1941 года эскадрилья вернулась на аэродром Лоухи после успешной штурмовки противника в районе Лоухи - Ваара. Кайков еще барражировал, готовясь к посадке, когда появились два немецких истребителя. Быстро расстреляв оставшийся боезапас, на очередном вираже он таранил противника. Обе машины - И-153 и Ме-109 - упали на землю. Бой происходил на высоте 150-200 метров.

Летчика похоронили в Мурмашах, на родном аэродроме 147-го авиационного полка. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года лейтенанту Кайкову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Я и моя семья гордимся, что в нашей семье был такой человек.