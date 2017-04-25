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В Твери задержали семерых торговцев амфетамином

В Твери задержали семерых торговцев амфетамином - ТИА
25 Апреля 2017 16:15
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Фоторепортаж

В Твери правоохранительные органы задержали 7 безработных мужчин (6 – жители Твери, 1 житель Московской области), которые в областном центре торговали наркотиками через закладки. Организатор группы покупал в Московской области прекурсоры для изготовления амфетамина, затем передавал их своим подельникам, которые готовили наркотик и фасовали его.

В квартирах злоумышленников нашли наркотики и нарколабораторию. У одного из задержанных изъяли 43 свертка с амфетамином. Возбуждено уголовное дело по ч.3ст.30  ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

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Метки: амфетамин амфетаминовая лаборатория закладки
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Комментарии (2)

  • Bonch 
     Семерых ощенила сука, 
Рыжих семерых щенят...
                           С. Есенин


   * СемЕрых, заметьте...
    25.04.2017 16:21
    0 | 3

  • horton 
    Ой!
    Прикрепленные изображения:
    25.04.2017 16:26
    1 | 2
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