В Твери задержали семерых торговцев амфетамином

В Твери правоохранительные органы задержали 7 безработных мужчин (6 – жители Твери, 1 житель Московской области), которые в областном центре торговали наркотиками через закладки. Организатор группы покупал в Московской области прекурсоры для изготовления амфетамина, затем передавал их своим подельникам, которые готовили наркотик и фасовали его.

В квартирах злоумышленников нашли наркотики и нарколабораторию. У одного из задержанных изъяли 43 свертка с амфетамином. Возбуждено уголовное дело по ч.3ст.30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области