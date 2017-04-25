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Тверские учреждения культуры и исторические объекты будут включены в навигационную систему Яндекса и Гугла

25 Апреля 2017 16:04
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25 апреля на заседании правительства Тверской области обсудили выделение средств на развитие культуры. В прошлом году правительство приостановило процесс необдуманной оптимизации учреждений социально-культурной сферы. А в 2017-м финансирование социально-культурных учреждений увеличилось на 36% и возросло до 52 миллионов рублей.

- Развитие сёл и малых городов у нас в приоритете, а отсутствие таких учреждений явно не стимулирует развитие муниципальных образований, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области Ирина Репина рассказала, на какие цели планируется направить выделенные средства – укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение доступности культурных продуктов путем информатизации отрасли и укрепление кадрового потенциала.

Средства будут расходоваться по нескольким направлениям. Одно из наиболее важных - укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Общий объем финансирования составит 34 миллионов рублей. Деньги будут направлены на ремонт зданий, приобретение специализированного оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, мебели. Таким видом поддержки планируется охватить более 50 домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек, или на селе.

4 миллиона потратят на комплектование книжных фондов. Основной критерий отбора при этом – невыполнение нормативной потребности объема библиотечного фонда (250 экземпляров на 1000 жителей).

На подключение библиотек к сети Интернет выделено более 3 миллионов рублей. 2 миллиона 400 тысяч будут направлены на поощрение лучших учреждений культуры и их работников.

Более 2 миллионов 600 тысяч рублей выделены на развитие проекта «Виртуальный концертный зал». 10 подобных залов, где транслируются выступления лучших российских и зарубежных коллективов в областной филармонии, в Тверской области уже работают, и крайне востребованы, по словам Ирины Репиной.

Условия участия в программе для муниципалитетов более чем привлекательные – софинансирование составляет не менее 1%. Субсидии будут распределяться по результатам конкурсного отбора.

Ирина Репина добавила, что к 1 сентября 2017 года откроется туристический портал региона, где будет размещены, в том числе, все объекты культуры региона. А в течение следующего года будут установлены дорожные указатели с информацией о них. Так, по мнению председателя Комитета по делам культуры, посещаемость учреждений культуры будет повышаться, равно как и информированность населения об их работе.

Губернатор Игорь Руденя рассказал, что сведения о культурных и исторических объектах Тверской области в ближайшее время будут включены в навигационную систему Яндекса и Гугла. Сейчас в правительстве ведётся работа над этим.

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Метки: правительство тверской области игорь руденя культура в Тверской области яндекс навигатор
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