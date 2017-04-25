Тверские карьеры будут очищать от мусора не только на земле, но и под водой

Тверской дайвинг клуб приглашает жителей Твери на субботник, который пройдёт 29 апреля на карьерах. Экологическая акция приурочена ко дню Победы.

Уникальность предстоящего субботника состоит в том, что уборка будет проходить не только на земле, но и под водой: несколько дайверов клуба будут погружаться в озеро и очищать его дно от мусора. Участник, который найдёт самый необычный мусор на территории, получит замечательный приз от организаторов.

Место встречи: у поворота на карьеры (пересечение Савватьевского шоссе и узкоколейки) в 11:00.