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В Тверской области ветераны ВОВ к 9 мая получат по 2500 рублей

25 Апреля 2017 13:57
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25 апреля на заседании Правительства Тверской области принято решение об увеличении с 2000 до 2500 рублей единовременной выплаты отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны. Такая поддержка оказывается ежегодно ко Дню Победы.

Предполагается, что к 9 мая единовременную денежную выплату получат более 4 тыс. человек. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, супруги погибших участников Великой Отечественной.

В эти выплаты с учетом почтовых расходов из бюджета Тверской области будет направлено более 10,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: 9 мая единовременная выплата ветеранам
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Комментарии (6)

  • dsmile 
    Вот это днище! Эта сумма даже не покроет коммунальные расходы за месяц!
    25.04.2017 14:07
    1 | 12

    • jazz-y 
      было бы смешно, если не было бы так грустно...
      25.04.2017 14:13
      0 | 7

    • BARBAdos 
      не понял, а причем здесь соотношение с величиной коммунальных расходов? Думаете ветерану коммуналку не под силу оплатить со своей пенсии? Тем более, что по закону о ветеранах у них 50% скидка практически на всю коммуналку...
      25.04.2017 14:37
      0 | 3

    • god007 
      С лихвой покроет коммунальные расходы за месяц на двух человек или за два месяца на одного человека. Если считать со скидкой 50%, то хватит оплатить коммунальные расходы за два месяца на двух человек или за четыре месяца на одного человека.
      25.04.2017 14:49
      3 | 1

      • BARBAdos 
        ветераны все - люди великовозрастные, пенсии у них не маленькие по нашим меркам, да и запросы наверное тоже не большие, главное здоровье, которое как известно за деньги не купишь. Насколько я знаю, жилье всем ветеранам уже предоставлено было. А здесь, ну подарят открытку, плюс денежку, наверное все таки приятно им будет...
        25.04.2017 14:56
        1 | 1

  • Dobry кrtek 
    Что означает "...единовременной выплаты отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны"? Не все ветераны ВОВ являются ветеранами?
    25.04.2017 14:23
    0 | 10
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