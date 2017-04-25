В Тверской области ветераны ВОВ к 9 мая получат по 2500 рублей

25 апреля на заседании Правительства Тверской области принято решение об увеличении с 2000 до 2500 рублей единовременной выплаты отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны. Такая поддержка оказывается ежегодно ко Дню Победы.

Предполагается, что к 9 мая единовременную денежную выплату получат более 4 тыс. человек. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, супруги погибших участников Великой Отечественной.

В эти выплаты с учетом почтовых расходов из бюджета Тверской области будет направлено более 10,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области