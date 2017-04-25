Тверские спортсмены завоевали 12 медалей на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе

23 апреля в Твери прошел 5-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе класса «А», посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Виктора Шевченко. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из Твери, Тверской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Воронежа, Ярославля, Саратова, Республики Мордовия, Кабардино-Балкарии, Ленинградской, Московской и Владимирской областей.



Тверские борцы завоевали в общей сложности 12 медалей – три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых. Победителями стали Мурад Дибиров (80 кг), Илья Никифоров (85 кг) и Андрей Петров (130 кг).

Серебряные медали завоевали Артем Манасов (66 кг), Александр Спиров (59 кг), Наиб Исмаилов (71 кг) и Сурен Алексанян (98 кг). Бронзовые призеры - Хабибула Нустапаев (59 кг), Максим Пронин (71 кг), Сираж Закиров (71 кг), Николай Прибылов (Калязин, 98 кг) и Шамиль Байсаев (130 кг), сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области