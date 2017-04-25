В Твери после трёх субботников вывезли 880 кубов мусора

22 апреля во всех районах Твери прошла третья в этом году серия субботников. На уборку вышли сотрудники администрации Твери и подведомственных учреждений, представители общественных организаций, студенты вузов, а также неравнодушные жители города.

Апрель в Твери традиционно становится месяцем большой уборки. Первый массовый общегородской субботник в этом году прошёл 8 числа. Тогда за один день с 20 территорий города вывезли более 300 кубометров мусора. Масштабная уборка продолжилась 13 апреля – несмотря на будний день, на субботники в районах города вышло около 440 человек. Третий субботник прошёл 22 апреля.

В 10 утра уборка одновременно стартовала на 28 территориях общего пользования, включая скверы, парки, зелёные зоны, откосы и берега рек. Всего на уборку вышли более 950 человек. Перчатки, пакеты для сбора мусора и все, что необходимо для участия в субботнике, добровольцы сразу же получали на местах проведения работ.

В общей сложности по результатам трёх прошедших субботников было убрано 73 объекта, вывезено порядка 880 кубических метров мусора. Участие в уборке приняло почти 1900 человек, а также 19 единиц техники.

Следующий субботник состоится 29 апреля. Точный перечень мест, где будет проводиться уборка, будет сообщён дополнительно.