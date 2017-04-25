В Бурашевском сельском поселении МРСК Центра вместе с властью будут искать энерговоров

На заседании депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского района утвердили Положение о взаимодействии филиала ПАО «МРСК Центра» «Тверьэнерго» и органов местного самоуправления по выявлению фактов хищения электричества. Это первый в регионе опыт сотрудничества энергетиков и представителей власти в борьбе с бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии.

Для этих целей в Бурашевском сельском поселении создается энергоинспекция, в состав которой наряду с представителями администрации и его жителей входят специалисты тверского филиала МРСК Центра.

- Энергоинспекция будет проводить рейды по выявлению фактов хищения электроэнергии, ревизий и маркировки приборов учета потребителей, контроля за соблюдением режимов энергопотребления и качества поставляемой электрической энергии. При необходимости к работе энергоинспекции будут привлекаться сотрудники правоохранительных органов, — прокомментировал Вадим Юрченко, заместитель генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».