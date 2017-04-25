Под Тверью пройдёт фестиваль по ловле рыбы на поплавочную удочку

30 апреля на правом берегу р. Волга, за пос. Эммаус состоится поплавочный фестиваль "Весенняя уклейка - 2017". Приглашаются все любители рыбной ловли на поплавок от мала до велика! Организаторами предусмотрен как взрослый, так и детский зачет по ловле рыбы на поплавок.

Победителей ждут медали и подарки от спонсоров мероприятия! Прогноз пока обещают благоприятный, но мероприятие состоится в любую погоду!

Организатор: Рыболовный Клуб "ПРК".