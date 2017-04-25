В Парке Победы продолжаются весенние работы по реконструкции

К 9 мая планируется закончить работы по модернизации спортивного комплекса. Из-за сложных погодных условий работы по реконструкции теннисного и корта и прилегающей к нему территории пришлось замедлить, но уже сейчас работы возобновлены в полном объеме, ведется активный ремонт как самого корта, так и экстрим-площадки. Также планируется открытие новой баскетбольной площадки.

22 апреля в парке состоялся субботник: убрали весь мусор, сухие ветки, привели в порядок газоны и дорожки.

Продолжаются работы по реконструкции Пантеона Победы и прилегающих дорожек, а также Аллеи Героев.