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В Парке Победы продолжаются весенние работы по реконструкции

25 Апреля 2017 10:31
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Фоторепортаж

К 9 мая планируется закончить работы по модернизации спортивного комплекса.  Из-за  сложных  погодных  условий  работы  по  реконструкции теннисного и корта и прилегающей к нему территории пришлось замедлить, но уже сейчас работы возобновлены в полном объеме, ведется активный ремонт  как  самого  корта,  так  и  экстрим-площадки.  Также  планируется открытие новой баскетбольной площадки.

22 апреля в парке состоялся субботник: убрали весь мусор, сухие ветки, привели в порядок газоны и дорожки.  

Продолжаются работы по реконструкции  Пантеона Победы и прилегающих дорожек, а также Аллеи Героев.

 

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Метки: парк победы реконструкция парка победы
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Интересно, а бульвар Цанова и набережную Тьмаки у рынка будут доделывать? Начали то неплохо, днями видел то и то. 
Вообще удивительно, что как Тимофеева "ушли", так и инвесторы пропали. Это "роль личности в истории" или нечто иное? Кто знает? Ферапонт, расскажите!
    25.04.2017 10:57
    0 | 2

    • Ferapont 
      Ландшафтный парк в пойме Тьмаки это вам не хухры-мухры, а 60га землицы городской ! КСП до сих пор не может посчитать убытки от этой тимохинской аферы и завершить отчет. Хоца узреть официальную часть. Нынешнее подтопление только увеличило и без того немалые цифирьки разорения бюджету. Надеюсь, со сменой власти призовут-таки сбежавшего варяга к ответу вместе со всей камарильей.
ПыСы. Про привлеченных Тимохой инвесторов на реконструкцию Пантеона можно слагать тома уголовных дел.
      Прикрепленные изображения:
      25.04.2017 13:01
      0 | 0

  • 1% 
    школоту и студентов согнали, а бюджетик на уборку покрысили)
    25.04.2017 11:50
    0 | 1

  • Beqbmak 
    а гдежжжж мгер то?? помогли бы с уборкой...как ни как место сбора....
    25.04.2017 12:03
    0 | 1
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