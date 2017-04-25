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В Твери 20-летний рабочий разбился, упав с высоты девятого этажа

25 Апреля 2017 10:18
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3 апреля 2017 года 20-летний подсобный рабочий, выполняя облицовочные работы в строящемся доме, упал с девятого этажа и получил травмы, не совместимые с жизнью. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, молодой человек нарушил требования охраны труда.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводятся допросы сотрудников предприятия, устанавливается лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда.

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Метки: следственный комитет смерть на стройке упал с высоты
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Комментарии (7)

  • dsmile 
    Это случилось 22 дня назад! Когда было возбуждено дело? И что,до сих пор проводятся допросы сотрудников предприятия? До сих пор не установлено лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда???
    25.04.2017 11:16
    0 | 4

  • Wolk 
    Так упал он ночью. Это новый дом на Малой Самаре. Там еще в начале стройки кран в соседний дом врезался. Теперь вот человек разбился. Говорят вывалился в месте со стеной. Сколько еще смертей принесет этот дом, он ведь на кладбище построен
    25.04.2017 11:35
    2 | 4

    • Mitrij 
      Да, да. Оно же всегда так, чуть что, потусторонние силы и мистика виновата.
      Прикрепленные видео:
      Прикрепленное видео
      25.04.2017 11:48
      2 | 3

    • Эго 
      "На кладбище построен"- хорошая отмаза для отвественного за ТБ и качество строительства. Тверь, как и все древние города, практически вся на костях стоит. Расширение жизненного пространства  города всегда проходит по  местам старых захоронений.
      25.04.2017 11:53
      1 | 4

    • Beqbmak 
      свят свят свят...Не иначе надо вызывать битву экстрасенсов...
      25.04.2017 12:05
      1 | 0

  • 1% 
    Wolk, половина Твери на кладбищах стоит и ничего. В 2017 году это уже не работает, успокойся.
    25.04.2017 11:53
    1 | 4

  • Эго 
    Как мы тут синхронно "на троих сообразили"... )))
    25.04.2017 11:55
    0 | 1
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