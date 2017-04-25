В Твери 20-летний рабочий разбился, упав с высоты девятого этажа

3 апреля 2017 года 20-летний подсобный рабочий, выполняя облицовочные работы в строящемся доме, упал с девятого этажа и получил травмы, не совместимые с жизнью. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, молодой человек нарушил требования охраны труда.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводятся допросы сотрудников предприятия, устанавливается лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда.