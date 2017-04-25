По факту смерти утонувшей в пруду трехлетней девочки возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла вечером 24 апреля. В водоеме, расположенном в поле за деревней Цапушево Торжокского района, обнаружено тело трёхлетней девочки.

Торжокские следователи организовали доследственную проверку, по итогам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На теле ребенка телесных повреждений не найдено, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.